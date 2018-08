Bilbao annonce le départ du gardien Kepa Arrizabalaga

L'Athletic Bilbao a annoncé mercredi le départ de l'Espagnol Kepa Arrizabalaga, pressenti pour rejoindre Chelsea, après le règlement de sa clause libératoire estimée à 80 millions d'euros par la presse qui ferait de lui le gardien de but le plus cher de l'histoire.



«Le mercredi 8 août à 12h02, la Ligue (espagnole) de football professionnel a signifié à notre club que le joueur Kepa Arrizabalaga avait complété les conditions pour rompre unilatéralement son contrat de travail le liant à l'Athletic Club», a écrit le club dans un communiqué.



«Cela veut dire que le joueur a manifesté sa volonté de mettre fin unilatéralement à la relation qui l'unit (au club) depuis la saison 2004/05 et qu'il a payé le montant de la clause libératoire établie dans son contrat», est-il encore expliqué.



S'il venait à rejoindre les Blues pour 80 M EUR, pour remplacer le Belge Thibaut Courtois en partance pour le Real Madrid, le jeune Basque (23 ans) deviendrait le gardien le plus cher de l'histoire.



Il dépasserait le portier international brésilien Alisson Becker, engagé mi-juillet par Liverpool qui a versé 72,5 M EUR à l'AS Rome pour s'attacher ses services.



Cette annonce semble dégager la piste de l'arrivée de Courtois vers le Real Madrid.



Mardi, la presse espagnole a indiqué qu'un accord était "imminent" entre les deux parties, alors que le gardien âgé de 26 ans a séché la reprise de l'entraînement lundi et mardi avec le club londonien.



Le mercato en Angleterre ferme jeudi soir.