Alexander Zverev avance à Toronto

L’Allemand Alexander Zverev s’est qualifié pour les huitièmes de finale, mercredi soir à la Coupe Rogers de Toronto, en disposant de l’Américain Bradley Klahn en deux manches identiques de 6-4.

Zverev, deuxième joueur sur l’échiquier du tennis mondial, a claqué sept as contre deux doubles fautes lors de cette rencontre, tandis que Klahn, un joueur issu des qualifications qui pointe au 116e rang, a commis cinq doubles fautes et réussi trois as.

L’Allemand n’a donné aucune chance à son rival en lui offrant aucune balle de bris.

Au prochain tour, il croisera le fer avec le gagnant du duel opposant le Québécois Félix Auger-Aliassime et le Russe Daniil Medvedev.