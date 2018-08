Usain Bolt obtient une chance en Australie

L’ex-sprinteur olympique Usain Bolt a fait un pas de plus vers une carrière de joueur de soccer professionnel.

«L’homme le plus rapide du monde» s'est engagé pour une «période d'entraînement indéfinie» auprès des Mariners de Central Coast, en Championnat d’Australie («A-League»), a annoncé la formation, mardi matin.

«Je dis toujours "tout est possible, ne pense pas aux obstacles" et je suis impatient de relever le défi», a déclaré Bolt.

Il se joindra au club au cours du mois, a-t-il été précisé.

