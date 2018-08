Stan Mikita: «un joueur qui a marqué l'histoire»

L'ancien attaquant des Blackhawks de Chicago Stan Mikita s'est éteint à 78 ans, mardi.

Tous s'entendent pour dire que l'ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey a révolutionné le sport.

«Il a connu une carrière très particulière, spectaculaire par moments et controversée par d'autres, s'est rappelé l'analyste hockey à TVA Sports, Yvon Pedneault.

«Il faut se souvenir qu'à ses débuts dans la LNH, il était reconnu comme un mauvais garnement et soudainement, il est devenu un joueur scientifique qui a remporté le championnat des marqueurs et qui était candidat au trophée Lady Byng chaque année. Ça, faut le faire!»

Selon Pedneault, Mikita fait incontestablement partie des 25 meilleurs joueurs de l'histoire. Et cela ne l'a pas empêché de collaborer avec les médias, bien au contraire.

«Quand il avait quelque chose à dire, il ne choisissait pas ses mots. Il était direct. Si la LNH faisait quelque chose de mal, il le disait, et si elle faisait quelque chose de bien il le mentionnait également. Je garde un précieux souvenir de lui.»

«Un pionnier du hockey» - Gary Bettman

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a lui aussi réagit au décès de Mikita.

«Stan Mikita est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la LNH et un pionnier du hockey, a-t-il déclaré par voie de communiqué.

«Il a lui même conçu un casque alors qu'ils étaient rares à cette époque. Il a courbé sa palette à un niveau que personne n'aurait cru possible et il a complètement transformé son jeu au sommet de sa carrière, passant de l'un des joueurs les plus punis de la ligue à l'un des plus gentilshommes.»