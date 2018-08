Samuel Piette : une année plus difficile physiquement

Samuel Piette l’admet sans détour, la saison actuelle est la plus éprouvante qu’il ait connue depuis qu’il est professionnel.

Le milieu de terrain de 23 ans a disputé les 24 matchs de l’équipe, totalisant 2100 minutes. Il n’a raté que 60 minutes, quittant à la 38e minute en raison d’une petite blessure contre Kansas City à la fin juin et sortant à la 82e contre New York City pour obtenir un peu de répit, une semaine et demie plus tard.

«C’est la saison la plus difficile physiquement, a-t-il avancé. Dans la ligue où je jouais en Espagne, on ne participait pas à la Coupe d’Espagne, donc on n’avait pas de matchs en milieu de semaine.»

Le Repentignois avance aussi les nombreux et longs voyages pour expliquer la fatigue qui s’accumule.

«On va à Salt Lake [ce week-end], on part deux jours d’avance, c’est un long voyage. En Espagne, on ne faisait jamais ça, c’était toujours le jour du match ou la veille et on revenait tout de suite après le match en autobus. C’était des longs voyages qui pouvaient durer jusqu’à huit heures, mais on revenait toujours à la maison.»

Il y a un autre élément à ne pas négliger.

«Ici, il y a plus de pression et le niveau est plus élevé, donc ça joue mentalement.»