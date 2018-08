Samuel Piette : «On essaie de ne pas se blesser»

Rémi Garde n’est pas dupe. Il réalise qu’il faut de la profondeur à la position de milieu de terrain chez l’Impact de Montréal.

À 24 heures de la date limite du mercato, rien n’était sur le point de se concrétiser selon l’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir, qui se dit quelque peu préoccupé dans l’éventualité où un Sphir Taïder ou un Samuel Piette devait tomber au combat.

«Bien sûr. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, a imagé Garde. La situation est comme ça. C’est aussi l’opportunité pour des jeunes joueurs comme Shamit (Shome) au milieu du terrain.

«J’aime bien comment il travaille à l’entraînement et il progresse. Je pense qu’il faut aussi développer cette culture à savoir prendre le temps de développer les jeunes. Parfois ils ont des qualités qu’on ne voit pas chez les joueurs d’expérience.»

Le pilote de l’Impact dit avoir «un ou deux» joueurs de la sorte, incluant le protégé Shome.

À savoir à quelles positions Montréal doit s’améliorer, Garde n’a pas voulu entrer dans les détails.

«Ce sont des choses dont on discute à l’interne. Les ajustements doivent rester à l’interne.»

Pour sa part, Samuel Piette espère que la direction profitera de la fin de la période des transferts pour apporter les ajustements nécessaires, à condition que ce ne soit pas pour faire un ajout banal.

«On touche du bois et on essaie de ne pas se blesser. C’est sûr que du renfort (aiderait l’équipe). Mais on ne veut pas n’importe qui. Beaucoup de gens critiquent et disent qu’on ne signe personne.

«Je pense que ce serait une erreur d’embaucher n’importe qui et signer quelqu’un juste pour signer quelqu’un (sic).»

Après la rencontre de samedi face au Real Salt Lake, l’Impact n’affrontera que des équipes de l’Association de l'Est. Tous les points seront importants.