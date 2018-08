«Pogba est chez lui à Manchester United!»

«Mettez fin à ces rumeurs» : l'ancien défenseur historique de Manchester United Rio Ferdinand a incité mardi les dirigeants des «Red Devils» à démentir les spéculations autour d'un éventuel transfert du milieu Paul Pogba au FC Barcelone, évoqué par le média Sky Italia.

Don’t you dare allow this ED... #MUFC is Pogba’s home!! Silence these rumours ASAP & get @AlderweireldTob through the door ������ https://t.co/cG3Nzyqzmo