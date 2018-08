Jacoby Ellsbury passe sous le bistouri

Le voltigeur Jacoby Ellsbury a été opéré à la hanche et sera sur la touche pour une période de six mois, ont annoncé les Yankees de New York mardi.

L’opération a eu lieu lundi.

Ellsbury n’a pas disputé un match cette saison en raison de multiples blessures. En 2017, il avait pris part à 112 rencontres avec les Yankees, maintenant une moyenne au bâton de ,264 avec sept circuits et 39 points produits.

L’ancien des Red Sox de Boston écoule présentement la cinquième saison d’un contrat de sept ans d’une valeur de 153 millions $. Son entente se termine en 2020 et les Yankees ont une option pour 2021.