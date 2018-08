Coupe Rogers: l'entrée en matière de «Rafa», mercredi

TVA Sports vous offrira du tennis très relevé, mercredi à Toronto, puisque six des huit premières têtes de série font leur entrée en scène, dont le numéro un mondial Rafael Nadal.

Outre «Rafa», Alexander Zverev [2], Juan Martin del Potro [3], Kevin Anderson [4], Dominic Thiem [7] et John Isner [8] amorceront le tournoi, eux qui ont joui d'un laissez-passer au premier tour.

Félix Auger-Aliassime (133e au monde) vient de signer la plus impressionnante victoire de sa carrière en se payant la 18e raquette mondiale Lucas Pouille. Le Québécois a maintenant rendez-vous avec le Russe Daniil Medvedev, classé 68e par l'ATP.

Le Canadien Denis Shapovalov (26e au monde) se frottera pour sa part à la 14e tête de série Fabio Fognini. Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés auparavant. S'il n'en tient qu'au classement, Shapovalov fait figure de négligé. Toutefois, le blondinet a très bien réussi son entrée, mardi soir, en disposant du Français Jérémy Chardy (46e joueur mondial) en deux manches de 6-1 et 6-4. Et il ne faut bien entendu pas oublier son parcours irrésistible à Montréal l'an dernier...

Milos Raonic (29e au monde) croisera le fer avec l'une des étoiles montantes du tennis, l'Américain de 20 ans Frances Tiafoe, 41e raquette mondiale.

L'Ontarien Peter Polansky (121e au monde) fera face à un défi titanesque nommé Novak Djokovic, ex-numéro un mondial et plus récent vainqueur du Grand Chelem de Wimbledon.

En double, le vétéran canadien Daniel Nestor en est à sa toute dernière Coupe Rogers, lui qui fait la paire avec son compatriote Vasek Pospisil. Le duo se mesurera aux Espagnols Feliciano et Marc Lopez.

Court central

11HAM

Peter Polansky (CAN) c. Novak Djokovic (SRB) [9]

Suivi de

Frances Tiafoe (É.-U.) c. Milos Raonic (CAN)

Suivi de

Denis Shapovalov (CAN) c. Fabio Fognini (ITA) [14]

Pas avant 6h30PM

Rafael Nadal (ESP) [1] c. Benoit Paire (FRA)

Pas avant 8HPM

Daniil Medvedev (RUS) c. Felix Auger-Aliassime (CAN)

National Bank Grand Stand

11HAM

Juan Martin del Potro (ARG) [3] c. Robin Haase (NED)

Suivi de

Dominic Thiem (AUT) [7] c. Stefanos Tsitsipas (GRE)

Suivi de

Bradley Klahn (É.-U.) c. Alexander Zverev (ALL) [2]

Suivi de

Marton Fucsovics (HUN) c. Stan Wawrinka (SUI)

Pas avant 5hPM

Feliciano Lopez (ESP) et Marc Lopez (ESP) c. Daniel Nestor (CAN) et Vasek Pospisil (CAN)

Court 1

11HAM

Pablo Carreno Busta (ESP) [12] c. Karen Khachanov (RUS)

Suivi de

Evgeny Donskoy (RUS) c. Kevin Anderson RSA [4]

Suivi de

Diego Schwartzman (ARG) [11] c. Sam Querrey (É.-U.)

Suivi de

Kevin Anderson (RSA) et Novak Djokovic (SRB) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA) [3] et Nicolas Mahut (FRA) [3]

Suivi de

Jamie Murray (GBR) [6] et Bruno Soares (BRA) [6] c. Nikola Mektic (CRO) et Alexander Peya (AUT)

Court 4

11HAM

Ryan Harrison (É.-U.) c. Ilya Ivashka (BLR)

Suivi de

Pierre-Hugues Herbert (FRA) c. John Isner (É.-U.) [8]

Suivi de

Ben McLachlan (JPN) et Matwe Middelkoop (NED) c. Borna Coric (CRO) et Robin Haase (NED)

Suivi de

Pablo Carreno Busta (ESP) et Joao Sousa (POR) c. Edouard Roger-Vasselin (FRA) et Fernando Verdasco (ESP)

Suivi de

Grigor Dimitrov (BUL) et David Goffin (BEL) c. Jeremy Chardy (FRA) et Lucas Pouille (FRA)