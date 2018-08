Coupe Rogers: le plus grand défi de la carrière de Françoise Abanda, mercredi

TVA Sports 2 sera au rendez-vous, mercredi, alors que la chaîne diffusera les rencontres de plusieurs têtes d’affiche chez les dames, au Stade IGA, à Montréal.

Au menu; les débuts de plusieurs têtes de séries, notamment celui de la première raquette mondiale, Simona Halep, et un défi de taille pour la seule Canadienne encore en liste en simple, Françoise Abanda.

Alors que la Québécoise de 21 ans a réalisé un exploit en venant à bout de la Belge Kirsten Flipkens, joueuse figurant au 47e rang de la WTA, voilà qu'Abanda, dès le lendemain de cette victoire, pourrait créer une véritable surprise en montrant la porte de sortie à l’Américaine Sloane Stephens, championne du dernier US Open et troisième raquette mondiale.

De son côté, Halep, qui a bénéficié d’un laissez-passer au premier tour, affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, qui ne sera pas à négliger, elle qui a remporté 12 titres de la WTA en carrière.

La deuxième tête de série, Caroline Wozniacki, disputera également son premier match en sol montréalais cette année et sera opposée à la jeune sensation de 20 ans, la Biélorusse Aryna Sabalenka.

La Tchèque Karolina Pliskova [9], l’Allemande Angelique Kerber [4] et l’Ukrainienne Elina Svitolina [5] commenceront également le tournoi, mercredi.

Kerber, ancienne numéro un mondial, sera opposée à la Française Alizé Cornet au deuxième tour.

Quant à Elina Svitolina, il s’agit d’un premier match à la Coupe Rogers depuis sa victoire en finale l’année dernière, à Toronto, face à Wozniacki. L’Ukrainienne tentera de continuer sur sa série de succès au Canada alors qu’elle aura la Roumaine Mihaela Buzarnescu, qui a remporté, dimanche, le premier titre WTA de sa carrière, à San José.

En double, Carson Branstine et Rebecca Marino seront en action, mercredi, elles qui affronteront Kisten Flipkens et l’Australienne Daria Gavrilova.

À VOIR : L'horaire de diffusion à TVA Sports | L'horaire de mercredi chez les hommes à Toronto

Court central (tous les matchs à TVA Sports)

11HAM

Angelique Kerber (ALL) [4] c. Alizé Cornet (FRA)

Pas avant 12H30PM

Daria Kasatkina (RUS) [12] c. Maria Sharapova (RUS)

Suivi de

Francoise Abanda (CAN) c. Sloane Stephens (É.U.) [3]

Pas Avant 6H30PM

Simona Halep (ROU) [1] c. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Suivi de

Aryna Sabalenka (BLR) c. Caroline Wozniacki (DAN) [2]

Court Banque Nationale

11HAM

Carla Suárez Navarro (ESP) c. Lesia Tsurenko (UKR)

Suivi de

Elina Svitolina (UKR) [5] c. Mihaela Buzarnescu (ROU)

Suivi de

Monica Puig (PUR) c. Anastasija Sevastova (LET)

Pas avant 4H30PM

Victoria Azarenka (BLR) c. Johanna Konta (GBR)

Pas avant 6H30PM

Sorana Cirstea (ROU) c. Venus Williams (É.U.) [13]

Court 9

11H00AM

Alison Van Uytvanck (BEL) c. Ashleigh Barty (AUT) [15]

Pas avant 12H30PM

Karolina Pliskova (CZE) [9] c. Kiki Bertens (P.-B.)

Suivi de

Elise Mertens (BEL) [14] c. Shuai Zhang (CHI)

Suivi de

Kirsten Flipkens (BEL) et Daria Gavrilova AUT c. Carson Branstine (CAN) et Rebecca Marino (CAN)

Suivi de

Hao-Ching Chan (TPE) et Zhaoxuan Yang (CHI) c. Francoise Abanda (CAN) et Tatjana Maria (ALL)

Court 5

12H30PM

Miyu Kato (JPN) et Makoto Ninomiya (JPN) c. Latisha Chan (TPE) [2] et Ekaterina Makarova RUS [2]

Suivi de

Bethanie Mattek-Sands (É.-U.) et Lucie Safarova (CZE) c. Ashleigh Barty (AUT) [8] et Demi Schuurs (P.-B.) [8]

Suivi de

Shuko Aoyama (JPN) et Lidziya Marozava (BLR) c. Mihaela Buzarnescu (ROU) et Monica Niculescu (ROU)

Suivi de

Julia Goerges (ALL) et Karolina Pliskova (CZE) c. Nicole Melichar (É.-U.) [7] et Kveta Peschke (CZE) [7]

Suivi de

Kiki Bertens (P.-B.) et Katarina Srebotnik (SLO) c. Andrea Sestini Hlavackova (CZE) [4] et Barbora Strycova CZE [4]