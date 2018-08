Garbine Muguruza se retire de la Coupe Rogers

L'Espagnole Garbine Muguruza, qui était septième tête de série à la Coupe Rogers de Montréal, a déclaré forfait mardi en raison d'une blessure à un bras.

«Malheureusement, la blessure au bras que j’ai subie la semaine dernière n’est pas encore guérie, a-t-elle déclaré, par voie de communiqué. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour essayer de jouer, mais malheureusement je ne suis pas prête et j’ai besoin d’un peu plus de temps. Participer au tournoi me manquera et j’ai hâte de revenir à Montréal dans le futur.»

À la suite du retrait de Muguruza, Monica Puig, qui s’était inclinée au dernier tour des qualifications, a obtenu son billet pour le tableau principal.