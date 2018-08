Wei-Yin Chen guide les Marlins

Wei-Yin Chen a blanchi les Cardinals de St. Louis pendant presque six manches dans un gain de 2-1 des Marlins, lundi à Miami.

Chen (4-8) n’a permis qu’un coup sûr et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail pour signer la victoire. Javy Guerra a quant à lui enregistré un premier sauvetage cette saison.

Brian Anderson, avec un simple productif en première manche, et Starlin Castro, avec son neuvième circuit de la campagne au quatrième tour au bâton, ont été à l’origine des points des favoris locaux.

Marcell Ozuna a également été efficace dans le rectangle des frappeurs, plaçant trois fois la balle en lieu sûr en quatre présences officielles au bâton.

En soutirant un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés, Matt Carpenter a produit l’unique point des Cardinals.

L’artilleur Luke Weaver (6-10) a alloué deux points et sept frappes en lieu sûr en six manches, dans une cause perdante.