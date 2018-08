Samuel Piette, un an plus tard

Ces jours-ci, le milieu de terrain de l’Impact Samuel Piette célèbre la première année de son association avec la formation montréalaise et jette un regard sur l’étendue du chemin qu’il a parcouru.

Au début de l’été 2017, Piette avait terminé sa saison avec le Club Deportivo Izarra dans la troisième division espagnole et était de retour dans la métropole québécoise pour affronter le Curaçao avec l’équipe nationale. Jamais il n’aurait pu s’imaginer ce qui l’attendait par la suite.

«À ce moment-là, jamais je n’aurais cru qu’un an plus tard, j’aurais acheté une maison à Montréal et que je jouerais au Stade Saputo pour l’Impact de Montréal», a-t-il expliqué dans un long entretien au Centre Nutrilait. En arrivant ici, je voulais faire ma place, mais d’avoir aujourd’hui une place aussi grande dans l’équipe et dans la communauté, jamais je n’aurais pu imaginer ça.»

Piette est devenu l’un des éléments centraux du onze montréalais et également l’un des favoris des partisans.

Celui ayant joué 2100 des 2160 minutes que son club a disputées cette saison est passé d’un illustre inconnu à l’un des athlètes les plus médiatisés dans la Belle Province.

«Entre la Gold Cup et ma signature avec l’Impact, j’étais à Montréal et personne ne savait qui j’étais. Du jour au lendemain, je suis passé d’un inconnu à une personnalité publique et j’ai trouvé ça gros. J’apprécie vraiment être l’un des favoris de la foule, c’est spécial.»

L’athlète de 23 ans ne tient cependant pas cet élément pour acquis et est très conscient que l’amour du public n’est jamais une garantie, particulièrement à Montréal.

«Ici, quand tu gagnes, tu es le meilleur et quand tu perds, tu n’es plus rien. Je suis chanceux, je n’ai jamais eu un mauvais commentaire ou une mauvaise critique d’un seul partisan. Je ne sais pas si ça sera toujours comme ça, mais j’apprécie vraiment la relation avec le public québécois.»

Une vie personnelle complètement chamboulée

En plus de l’aspect sportif, la vie personnelle de Piette a évidemment changé du tout au tout en l’espace de 12 mois.

«Maintenant, j’ai une vie sociale! En Europe, je pratiquais le matin et ensuite, j’écoulais le temps dans mon appartement. Je textais mon monde au Québec tout l’après-midi, mais je ne faisais rien. Ici, je peux souper avec mes parents, être avec ma blonde ou faire une activité avec mes amis d’enfance. C’est l’aspect qui a le plus changé. Je n’ai plus juste le soccer, j’ai la chance d’avoir une vie sociale à côté.»

Parti sur le Vieux-Continent à l’âge de 14 ans, Samuel a dû composer avec des relations familiales, amoureuses et amicales à distance.

«Avant, je voyais mes parents une fois au cinq ou six mois, maintenant, c’est minimum une fois semaine.»

La famille Piette a développé l’habitude de se rendre au stade à chaque rencontre de l’Impact à domicile, même si à la base, personne n’aimait réellement le soccer.

«Ma blonde, sa famille et la mienne ne sont pas des fanatiques de soccer, mais ils sont là dans les estrades pour me supporter. Je suis vraiment chanceux d’avoir une famille, autant la mienne que celle de ma copine, qui sont là pour moi.»

Le jeune homme et son amoureuse sont en relation depuis plus de deux ans. C’est donc dire que les tourtereaux ont connu deux réalités complètement aux antipodes. Il y avait la distance et les rares moments partagés quand Piette évoluait en Espagne. Désormais, ils ont une routine dans leur propre chez-soi.

L’homme de la maison

Au début de l’été, le couple a fait le grand saut et a acheté une maison dans l’est de la ville.

«Je me sens l’homme de la maison, j’ai un garage», a-t-il affirmé en riant.

Blague à part, Piette apprécie la routine qu’il a créée avec sa douce moitié.

«Il y a du monde qui trouve ça plate, la routine. Nous, on aime bien ça. Je finis quelques heures plus tôt qu’elle, ce qui me permet de récupérer et de faire un peu de ménage. Je l’attends pour faire le repas ensemble et on profite de nos soirées. Comme athlète, je dois être structuré et c’est vraiment plaisant de pouvoir partager ça avec quelqu’un.»

Des amis précieux

Loin pendant près de 10 ans, le natif de Repentigny a réussi l’exploit de garder un cercle d’amis tissés serrés.

«Tout le monde dit ça, mais j’ai vraiment de bons amis. Je n’ai jamais pensé que j’allais les perdre à cause de la distance. Je n’ai jamais eu peur d’être oublié. C’est sûr que quand j’étais à l’extérieur du pays, j’avais beaucoup plus de contact avec mes "chums" via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, on se parle moins, mais on organise des choses et on se voit.»

«C’était vraiment important pour moi de garder le contact, parce que le Québec, c’est chez moi, et je savais qu’un jour, j’allais revenir.»

Et le futur?

Qu’en est-il de la suite des choses pour le milieu de terrain défensif? Le principal intéressé ne veut pas se projeter trop loin.

«C’est con à dire là, mais je n’ai pas de plan [pour le futur]. Ce n’est pas que je n’ai pas d’objectif, mais je fais de mon mieux présentement et je vais ensuite voir ce qui va arriver. J’ai définitivement fait une avancée dans ma carrière en venant ici. Après, retourner en Europe, ça dépendrait vraiment des circonstances, mais je suis vraiment bien ici.»

Si le futur est incertain, un élément ressort de cet entretien avec Samuel Piette : il ne changerait pour rien au monde sa décision d’être revenu à la maison.

«Je ferais exactement la même chose, à 100 %.»