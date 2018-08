Pool de hockey: 10 valeurs sûres en défensive

À quelques semaines du début des camps d’entraînement des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), le temps de tenir les repêchages de pool de hockey approche.

Voici une liste de 10 valeurs sûres en défensive qui vous permettront d’amasser un maximum de points.

John Carlson, Capitals de Washington

À tout seigneur, tout honneur: le défenseur numéro 1 des Capitals de Washington, actuels champions de la coupe Stanley, a été le plus productif du circuit au cours de la plus récente saison avec 68 points.

Il y a toutefois un bémol: après une campagne de 55 points en 2014-2015, il n’a pas atteint le plateau des 40 lors des deux suivantes. Pourrait-il connaître une saison plus difficile, lui qui vient d’accepter un pacte de huit ans et de 64 millions $ ?

Erik Karlsson, Sénateurs d’Ottawa

L’arrière suédois est au coeur d'une situation épineuse à Ottawa, mais il y a fort à parier qu’il figurera parmi les cinq joueurs les plus productifs à sa position à la fin de la saison, s’il n'est pas blessé.

Karlsson a terminé au premier rang pour les points inscrits par un défenseur lors des saisons 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. Au cours de cette dernière campagne, il a cumulé 82 points en autant de rencontres. Un choix logique.

P.K. Subban, Predators de Nashville

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal est une menace constante à l’attaque, lui qui aime contrôler la rondelle et décocher des tirs sur réception.

Le Torontois a toutefois raté une quinzaine de matchs dans deux des trois dernières saisons. Un pensez-y-bien pour un pool de hockey.

Roman Josi, Predators de Nashville

Moins flamboyant que son coéquipier Subban, le Suisse figure régulièrement parmi les cinq meilleurs défenseurs au point de vue offensif depuis quatre ans.

Malgré la qualité de la brigade défensive des Predators au fil des années, il a été utilisé en moyenne 25 min 25 s par son entraîneur, le septième plus haut total parmi les arrières au cours de cette période. Cette tendance ne devrait pas changer cette année.

John Klingberg, Stars de Dallas

Le Suédois est méconnu à Montréal, puisqu’il porte les couleurs des Stars. Il montre malgré tout la cinquième meilleure moyenne de points par match (0,71) à sa position depuis qu’il a entamé sa carrière dans la LNH en 2014.

Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay

Sélectionné au deuxième rang du repêchage de la LNH en 2009, Hedman a véritablement éclos lors des deux dernières saisons. Durant cette période, il a cumulé 33 buts et 135 points en 156 matchs.

Ses performances ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues, puisqu’il a mis la main sur le trophée Norris au terme de la dernière saison.

Brent Burns, Sharks de San Jose

Le défenseur de 6 pi et 5 po a récolté au moins 60 points lors des quatre plus récentes saisons. Au cours des 10 dernières, il en a obtenu 476. Seul Karlsson (518) en a amassé plus.

Morgan Rielly, Maple Leafs de Toronto

Avec l’acquisition de John Tavares, les Maple Leafs montreront l’un des jeux de puissance les plus dangereux de la ligue avec deux unités bourrées de talent.

Rielly a connu sa meilleure saison sur le plan offensif en 2017-2018 avec 52 points et ce nombre devrait augmenter cette année.

Dustin Byfuglien, Jets de Winnipeg

Depuis qu’il a joint l’organisation des Jets, Byfuglien a échoué à atteindre le plateau des 50 points trois fois en huit campagnes. Il a raté 13 matchs durant deux d’entre elles, amassant chaque fois 45 points, et la troisième est le résultat d’une saison écourtée par le lockout.

Seth Jones, Blue Jackets de Columbus

À 23 ans, Jones a connu sa meilleure campagne offensivement parlant dans la LNH en 2017-2018 avec une récolte de 57 points. Il a démontré une progression constante depuis trois ans et tout porte à croire que cela se poursuivra la saison prochaine.