MLS 360 : le come-back des finalistes

La 23e semaine de la saison 2018 en MLS est derrière nous et alors que le mois d’août débute, nous assistons à la résurgence des deux finalistes de la Coupe MLS en 2016 et 2017, le Toronto FC et les Sounders de Seattle, qui s’amènent dans la lutte pour les éliminatoires après un début de campagne plus que difficile.

À vrai dire, dans les deux cas, les espoirs d’une telle remontée apparaissaient nuls il y a encore deux ou trois semaines. Le TFC semblait perdu dans son jeu et les hommes en vert étaient incapables de marquer.

Les deux formations étaient bien installées au bas du classement.

Mais voilà, Seattle se retrouve maintenant au huitième rang dans l’Ouest, à cinq points d’une place en éliminatoires, en vertu d’une séquence de sept matchs sans revers.

La troupe de l’entraîneur Brian Schmetzer se dirigeait pourtant vers une défaite, samedi à Minneapolis, mais son rival du jour a subi une massive crampe au cerveau de quelques minutes en toute fin de match pour permettre à Seattle de se sauver avec la victoire grâce à un but de Will Bruin dans les dernières secondes du duel.

MLS 360: but gagnant de Will Bruin - TVA Sports

Minnesota United a connu un bon mois de juillet, mais cette défaite fera sûrement très mal et est peut-être le point tournant vers le bas de sa saison. Ce qui est dommage, parce que le joueur désigné Darwin Quintero se révèle comme l’un des meilleurs attaquants de la MLS. Le Colombien, qui a marqué dans la défaite, en est à sept buts et six passes décisives à ses sept derniers matchs. Une production monstrueuse.

Toronto, de son côté, bénéficie surtout du retour à la santé de plusieurs de ses meilleurs éléments, dont l’attaquant Jozy Altidore et le défenseur Chris Mavinga.

La terreur ontarienne est allée chercher un gros point à Atlanta, samedi, ce qui n’est pas chose facile, dans un verdict nul de 2-2. Les locaux ont globalement eu l’avantage dans ce match, mais Toronto a su se montrer opportuniste. Les «Reds» canadiens se trouvent maintenant au neuvième rang dans l’Est et devront gagner encore quelques matchs de suite pour se retrouver dans le portrait des éliminatoires, mais ils en semblent maintenant tout à faire capables. Ils seront à surveiller, quoiqu’avec la finale du Championnat canadien qui s’amorce cette semaine, leur horaire sera un brin chargé.

Pour Atlanta, toujours premier au classement général, c’est un autre résultat ordinaire contre une bonne équipe et comme le soulignait lundi le chroniqueur Matt Doyle, du MLSSoccer.com, c’est un brin inquiétant. Ce qui l’est moins, c’est le rendement de l’attaquant Josef Martinez, qui a encore marqué deux fois. C’est lui qui a inscrit les HUIT derniers buts de son équipe. Il en compte maintenant 26 cette saison, un seul de moins que le record sur une année. Ça devrait se régler lors du prochain match, considérant sa forme actuelle.

MLS 360: le 26e but de Martinez - TVA Sports

Des points échappés

Les partisans de l’Impact étaient passablement déçus, samedi soir, à leur sortie du Stade Saputo. Les Montréalais venaient d’échapper deux points aux mains de D.C. United dans un match qu’ils auraient dû gagner. Le bleu, blanc et noir s’est contenté d’un verdict nul de 1-1 et encore une fois, le besoin de renforts était visible. Cette équipe ne sera probablement pas des éliminatoires à l’automne si elle n’obtient pas un peu d’aide.

La bonne nouvelle pour l’Impact, dans les circonstances, est que tous ses rivaux dans la course au tournoi d’après-saison ont trébuché, au cours du weekend.

Dans un match un peu loufoque, mais certainement divertissant, le Revolution, voisin immédiat de l’Impact au classement, a échappé l’avance deux fois à Orlando pour se contenter d’un nul de 3-3. L’équipe de la Nouvelle-Angleterre n’a remporté qu’une victoire à ses huit derniers matchs. Les «Lions», de leur côté, auraient aussi pu enlever ce match, mais on dirait qu’une pierre leur tombe sur la tête à chaque rencontre.

Notons cependant la performance de Yoshi Yotun, qui a dirigé le milieu de terrain en plus de servir des passes décisives sur tous les filets de son équipe, ainsi que ce superbe jeu du défenseur Amro Tarek, qui a volé un but aux «Revs».

MLS 360: Amro Tarek sauve la mise pour Orlando - TVA Sports

Également dans la course aux éliminatoires, l’Union et le Fire ont subi la défaite dans l’Ouest, samedi. Ces deux équipes doivent s’affronter en demi-finale de l’Open Cup, mercredi, et elles avaient choisi de reposer certains de leurs bons éléments.

Philadelphie a donc servi de victime aux Timbers, qui, grâce à une victoire de 3-0 dans laquelle le milieu Diego Valeri a encore brillé, en sont maintenant à 15 matchs sans défaite. La formation de Portland se retrouve maintenant au deuxième rang du classement dans l’Ouest.

Chicago, de son côté, a été battu 2-1 par le Real Salt Lake, qui a profité d’un doublé du milieu Damir Kreilach.

Par contre, il faut absolument souligner ce but de monsieur inscrit dans la défaite par Bastian Schweinsteiger :

MLS 360: but de Bastian Schweinsteiger - TVA Sports

Des surprises

Il est à peu près certain que personne n’aurait parié sur une victoire des Earthquakes, samedi. Premièrement parce que l’équipe est nulle et ce, depuis le début de la saison, mais surtout parce qu’elle se mesurait au FC Dallas, meneur dans l’Ouest, sur la pelouse de ce dernier.

Et pourtant. Le gardien de Dallas, Jesse Gonzalez, a gaffé à quelques reprises et a permis à San Jose de soutirer une victoire de 3-1 au FCD, vaincu à domicile pour la première fois cette saison. Les deux équipes ont offert un spectacle divertissant, notamment lors de ces quelques minutes en première demie lors desquelles elles se sont échangé de beaux buts.

MLS 360: Vako et Lamah s'échangent des buts spectaculaires - TVA Sports

De son côté, le Galaxy a vu sa séquence de neuf matchs sans défaite prendre fin... au Colorado. Il faut cependant noter que les Californiens se débrouillaient sans leur as Zlatan Ibrahimovic, écarté en raison de son forfait au Match des étoiles.

Les Rapids, de leur côté, doivent se frotter les mains après avoir mis fin à leur séquence de cinq matchs sans victoire, mais surtout, grâce aux performances du milieu Kellyn Acosta, acquis récemment dans une transaction avec Dallas. L’Américain a inscrit un deuxième but en deux matchs, samedi, et c’en était un beau.

MLS 360: but de Kellyn Acosta - TVA Sports

La troisième surprise du weekend a eu lieu au Yankee Stadium, où le New York City FC a dû se contenter d’un nul de 2-2 contre les Whitecaps, qui avaient pourtant mis Kei Kamara et Alphonso Davies au repos en vue de la finale du Championnat canadien.

New York semble s’ennuyer de plus en plus de l’attaquant David Villa, toujours blessé.

En bref

Houston a perdu la tête à domicile, dimanche. Le Dynamo a encaissé un carton rouge en début de match, et deux autres vers la fin dans une défaite subie aux mains du Sporting, qui avait bien besoin d’un résultat.

Kansas City a pu profiter d’un remarquable premier match de Gianluca Busio, 16 ans, troisième plus jeune joueur à démarrer un match dans l’histoire de la ligue. Le produit de l’académie du club a fort bien paru en milieu de terrain et guise de cerise sur le sundae, a servi la passe décisive sur le seul but du match.

MLS 360: de Busio à Rubio - TVA Sports

Finalement, les Red Bulls l’ont emporté 2-1 contre le Los Angeles FC, dimanche soir, dans le New Jersey. Cette victoire leur permet de passer devant le NYC FC au deuxième rang du classement dans l’Est. Daniel Royer, auteur d’un doublé, a été spectaculaire.

MLS 360: but de Daniel Royer - TVA Sports

Pour sa part, Los Angeles glisse au quatrième rang du classement dans l’Ouest. Cela dit, seulement trois points séparent la deuxième et la sixième place de ce côté.

Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine!