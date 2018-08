Les Mets retrouvent le sourire contre les Reds

Les Mets ont remporté le premier match d’une série de trois contre les Reds de Cincinnati, lundi à New York, par la marque de 6-4.

Kevin Plawecki et Jeff McNeil ont chacun claqué un circuit en solo dans la victoire. McNeil a d’ailleurs connu une excellente soirée dans le rectangle des frappeurs, obtenant trois coups sûrs en quatre présences au bâton en plus de croiser le marbre à deux reprises.

Les visiteurs ont inscrit tous leurs points en septième manche grâce à des simples de Jose Peraza et d’Eugenio Suarez ainsi qu’à un but sur balles de Joey Votto alors que les coussins étaient remplis.

À son deuxième départ depuis qu’il est remis de la maladie pieds-mains-bouche, Noah Syndergaard (7-2) a été crédité de la victoire. Il a permis quatre points et six coups sûrs en six manches et un tiers.

Son vis-à-vis, Homer Bailey (1-9), a concédé cinq points et 11 frappes en lieu sûr en trois manches et un tiers.