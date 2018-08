Impact: 24 heures pour améliorer son effectif

Avec la fenêtre de transfert estivale qui se referme mercredi à 23 h 59, l’Impact de Montréal ne dispose plus que de quelques heures pour essayer d’apporter un peu de renfort à son effectif qui en aurait bien besoin.

Si rien n’est fait d’ici cette échéance, l’Impact pourra toujours bouger en embauchant un joueur libre de tout contrat d’ici le gel des effectifs, le 14 septembre.

Non pas que le onze type employé par l’entraîneur-chef Rémi Garde depuis quelques semaines soit mauvais, c’est plutôt qu’il manque de profondeur comme bon nombre d’observateurs se tuent à le dire depuis le début de la saison.

Que fait-on si un Ignacio Piatti ou un Alejandro Silva se blesse pour plusieurs semaines ? Qui pourrait prendre la place vacante et être relativement efficace ?

Postes-clés

Oui, on entend des criquets. Il y a bien Jeisson Vargas, mais il est bien trop inconstant pour que Garde puisse se fier à lui en ce moment.

Mais il y a bien un ou deux trous à combler au sein de la formation de départ habituelle et à des postes-clés.

Le premier, celui d’attaquant, n’a pas été comblé à la suite de ce qu’on peut maintenant appeler le fiasco Jimmy Brian.

Matteo Mancosu, même s’il a marqué samedi contre D.C. United, n’a pas la constance pour être l’attaquant de pointe.

Le match de samedi dernier en a fait la preuve par mille. Il a marqué sur une séquence un peu chanceuse et par la suite, il s’est éteint comme un lampion soufflé par la brise. On ne l’a plus vu de la rencontre.

Quant à Anthony Jackson-Hamel, il a affiché une belle hargne quand il est entré en remplacement de Mancosu en fin de match, mais il demeure une sorte d’énigme. Est-il un attaquant partant ou un très bon substitut ? Même à sa cinquième saison dans la Major League Soccer (MLS), on est toujours incapable de répondre à cette question.

Meneur de jeu

Autre poste important à combler, celui de meneur de jeu, ce que le Bleu-Blanc-Noir n’a jamais eu depuis son accession à la MLS.

Il n’y a pas ce lien entre les milieux défensifs et les joueurs offensifs pour que le bloc soit complètement coordonné.

Oui, Saphir Taïder fait un très bon boulot, mais dans la situation actuelle, il se retrouve un peu assis entre deux chaises et ce n’est sans doute pas la meilleure façon de l’utiliser au maximum de son potentiel.

Il faut faire en sorte qu’un joueur comme Samuel Piette, qui récupère une très grande quantité de ballons, ait plus d’options à sa disposition pour relancer le jeu.

Nécessaire

Garde affiche un calme olympien qui est fort louable quand il est question de ce mercato qui ne mène à rien pour le moment.

Mais on peut se douter qu’intérieurement, il doit pester parce qu’il sait très bien que son équipe aura besoin de munitions additionnelles pour affronter les 10 derniers matchs de la saison.

De ce nombre, l’Impact en disputera autant au Stade Saputo qu’à l’étranger. Cependant, après la rencontre du week-end face au Real Salt Lake, l’Impact n’affrontera que des équipes de l’Association de l'Est, dont Toronto à deux reprises, de sorte que tous les points vont compter.

Quoi qu’il en soit, même si l’Impact est actuellement cinquième dans l’Est, il n’y a absolument rien de gagné en ce qui concerne une place en séries et un ou deux soldats de plus pourraient faire la différence.

Est-ce que la direction va donner à Garde les armes dont il a besoin pour se battre avec ses ennemis d’ici la fin du mois d’octobre.