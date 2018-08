Georges St-Pierre aimerait affronter le gagnant de l’UFC 229

Le combattant québécois Georges St-Pierre serait intéressé à affronter le gagnant du duel qui opposera Conor McGregor à Khabib Nurmagomedov à l'UFC 229.

L’ex-champion des points mi-moyens et moyens de l’UFC a fait cette déclaration, lundi en Australie, lorsqu’il s’entretenait avec la chaîne radiophonique Submission.

«Je serais intéressé par ce combat, a-t-il dit. Ce serait une situation gagnante. Ça ajouterait à ma légende et cela signifierait un bon chèque. Ce serait un immense combat.»

L’UFC 229 est prévu le 6 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas. La méga vedette des arts martiaux mixtes McGregor tentera de ravir le titre mondial des poids légers à Nurmagomedov.

Quant à lui, «GSP» était revenu dans le monde des combats extrêmes en novembre dernier, après une pause de quatre ans. Il avait vaincu Michael Bisping par un étranglement arrière et avait mis la main sur la ceinture des poids moyens de l’UFC.

Questionné sur le fait que son potentiel adversaire se bat chez les 155 lb, une catégorie où il n’a jamais combattu, St-Pierre est persuadé qu’il en serait capable, mais ne croit pas que l’organisation le laissera se battre pour ce titre.

«Je me suis battu à 170 lb et j’ai abandonné le titre. Je me suis battu à 185 lb et j’ai aussi abandonné le titre, a dit le Québécois. Je ne crois pas que l’UFC me laissera me battre pour un titre à 155 lb. L’organisation serait trop effrayée que je l’abandonne et que la division soit ruinée. De ma perspective, ce serait une situation gagnante. Pour l’UFC, c’est un gros risque.»