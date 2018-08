Coupe Rogers: Peter Polansky passe au deuxième tour

Le Canadien Peter Polansky est passé au second tour de la Coupe Rogers, à Toronto, quand il a vaincu l’Australien Matthew Ebden en deux manches de 7-6 (3) et 6-4, lundi.

La victoire du favori de la foule représente une certaine surprise, puisqu’il pointe au 121e rang mondial et que son adversaire se situe au 52e échelon.

Lors du premier set, les deux joueurs ont conservé leur service et Polansky a pris le dessus au bris d’égalité.

Dans le deuxième engagement, le Canadien a brisé le service de son rival lorsqu'il en a eu l’occasion, soit au 10e et ultime point.

Le vainqueur a été particulièrement efficace avec sa première balle de service, réussissant notamment six as et remportant pas moins de 84 % des points lorsqu’il a mis la balle en jeu sur sa première tentative.

L’athlète de 30 ans affrontera le vainqueur du duel entre le Serbe Novak Djokovic et le Sud-Coréen Hyeon Chung. Polansky n'a jamais atteint le troisième tour du tournoi en six participations.