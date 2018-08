Coupe Rogers: l'horaire de mardi à Toronto

C'est devant les siens à Toronto que l'Ontarien Denis Shapovalov tentera de répéter ses exploits de l'an passé à la Coupe Rogers. Et ça commence mardi à TVA Sports 2.

Le dynamique blondinet fait son entrée en scène en simple, lui qui a rendez-vous avec le Français Jérémy Chardy, 46e raquette mondiale. Les deux joueurs se sont affrontés à une reprise. C'était au premier tour du plus récent Grand Chelem de Wimbledon et «Shapo» l'avait emporté 6-3, 3-6, 7-5, 6-4.

Le prometteur québécois Félix Auger-Aliassime, 17 ans, ne l'aura pas facile. Il croisera le fer avec le Français Lucas Pouille, classé 18e par l'ATP.

Outre les Canadiens, ce sont cinq têtes de série qui seront à l'oeuvre, dont l'ancien numéro un mondial Novak Djokovic [9] et le toujours spectaculaire Nick Kyrgios [16]. Grigor Dimitrov [5], Marin Cilic [6] et Fabio Foglini [14] seront aussi en action.

Court central

11hAM

Stan Wawrinka (SUI) c. Nick Kyrgios (AUS) [16]

Pas avant 1hPM

Hyeon Chung (KOR) c. Novak Djokovic (SRB) [9]

Suivi de

Felix Auger-Aliassime (CAN) c. Lucas Pouille (FRA)

Pas avant 7hPM

Jeremy Chardy (FRA) c. Denis Shapovalov (CAN)

Pas avant 8h30PM

Borna Coric (CRO) c. Marin Cilic (CRO) [6]

National Bank Grand Stand

11hAM

Kei Nishikori (JPN) c. Robin Haase (NED)

Suivi de

Damir Dzumhur (BIH) c. Stefanos Tsitsipas (GRE)

Suivi de

Steve Johnson (É.-U.) c. Fabio Fognini (ITA) [14]

Suivi de

Evgeny Donskoy (RUS) c. Andrey Rublev (RUS)

Suivi de

Grigor Dimitrov (BUL) [5] c. Fernando Verdasco (ESP)

Court 1

11hAM

Sam Querrey (É.-U.) c. Adrian Mannarino (FRA)

Suivi de

Frances Tiafoe (É.-U.) c. Marco Cecchinato (ITA)

Suivi de

Nikola Mektic (CRO) et Alexander Peya (AUT) c. Ivan Dodig (CRO) et Nick Kyrgios (AUS)

Suivi de

Sam Querrey (É.-U.) et Rajeev Ram (É.-U.) c. Marco Cecchinato (ITA) et Damir Dzumhur (BIH)



Suivi de

Raven Klaasen (RSA) et Michael Venus (NZL) c. Hyeon Chung (KOR) et Steve Johnson (É.-U.)

Court 4

11hAM

Filip Krajinovic (SRB) c. Karen Khachanov (RUS)

Suivi de

Mackenzie McDonald (É.-U.) c. Ryan Harrison (É.-U.)

Suivi de

Ben McLachlan (JPN) et Matwe Middelkoop (NED) c. Borna Coric (CRO) et Robin Haase (NED)