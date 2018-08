Coupe Rogers: Auger-Aliassime et Shapovalov plient bagage en double

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov se sont inclinés en deux manches de 6-3 et 6-2 face au Sud-Africain Kevin Anderson et au Serbe Novak Djokovic au premier tour du tournoi de double de la Coupe Rogers, lundi à Toronto.

Respectivement 587e et 398e au monde en double, Auger-Aliassime et Shapovalov ont rapidement pris les devants 2-0 dans la première manche, mais leurs adversaires expérimentés ont ensuite pris les choses en main.

Le tandem canadien a malgré tout obtenu quatre balles de bris, mais en a converti une seule.

Les représentants de l’unifolié ont par ailleurs eu beaucoup de difficultés à remporter les échanges lorsqu’ils mettaient en jeu leur deuxième balle de service (29 %).

Les vainqueurs affronteront au deuxième tour les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, qui ont obtenu un laissez-passer. Le duo européen est la troisième tête de série.