Axel Witsel rejoint Dortmund

Le milieu de terrain international belge Axel Witsel a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de la formation chinoise de Tianjin Quanjian, a annoncé lundi le club allemand, précisant que le transfert est soumis à la validation de la Fifa.

«Le médaillé de bronze de la Coupe du monde a rejoint ce midi l'équipe du BVB qui se trouve actuellement à Bad Ragaz (Suisse) pour son stage d'entraînement d'été», a souligné le club dans un communiqué au sujet du joueur de 29 ans dont le contrat porte sur quatre saisons.

Les Jaunes et Noirs auraient payé une indemnité, estimée à environ 20 millions d'euros par la presse allemande, au club chinois de Tianjin Quanjian auquel le Belge était encore lié jusqu'en décembre 2019. Il y évoluait depuis 2017.

«Le transfert doit encore être formellement validé par la Fifa dans les jours à venir», a expliqué le BVB.

En ayant terminé à une décevante quatrième place la saison dernière, Dortmund cherche à renforcer son effectif à plusieurs postes.

Son nouvel entraîneur suisse Lucien Favre avait fait du Belge aux 93 capes une priorité après avoir déjà attiré le Danois Thomas Delaney en provenance du Werder Brême pour quelque 20 millions d'euros.

Keisuke Honda rejoint le Melbourne Victory

Le milieu de terrain international japonais Keisuke Honda, passé par l'AC Milan, s'est engagé pour une saison avec le Melbourne Victory, a annoncé lundi le club champion d'Australie.

«J'ai signé! Impatient de vous voir en Australie», a écrit sur les réseaux sociaux le joueur âgé de 32 ans, idolâtré dans son archipel natal.

Honda est devenu cet été en Russie le joueur asiatique à avoir marqué le plus de buts en Coupe du monde, avec quatre réalisations, ainsi que le premier Japonais à avoir trouvé les filets dans trois éditions de la plus prestigieuse des compétitions.

Il a annoncé sa retraite internationale après le crève-coeur de la défaite en 8es contre la Belgique (3-2) dans les arrêts de jeu. Il compte 98 sélections, pour 37 buts, avec les Samurai Blue.

En club, il s'est révélé en Europe dans le club néerlandais de Venlo (2007-2010) avant de passer par le CSKA Moscou (2010-2014) puis l'AC Milan (2014-2017).

Le natif du Kansai arrive en Australie libre de tout contrat, après une année chez les Mexicains de Pachuca.

«L'annonce de l'arrivée de Keisuke Honda au Melbourne Victory est une aubaine pour la prochaine saison du Championnat», qui débute le 19 octobre, a déclaré le président de la Fédération australienne David Gallop.

«Avoir un joueur de son expérience, de son calibre et de son potentiel commercial va aussi booster l'image et la réputation du Championnat australien en Asie et autour du monde», a-t-il poursuivi.

Willian annonce qu'il reste à Chelsea

«Je suis un joueur de Chelsea»: l'international brésilien Willian a annoncé lundi son intention de rester dans le club londonien, alors que des rumeurs de transfert faisaient état d'un possible départ de l'ailier de 29 ans.

«J'ai toujours été clair sur mes intentions de rester au club», a déclaré à la chaîne de télévision ESPN Brazil Willian, qui évolue chez les «Blues» depuis cinq saisons. «Je suis un joueur de Chelsea.»

«À moins que le club ne veuille me vendre, j'ai l'intention de continuer à Chelsea. Je me sens bien ici», a certifié celui qui a disputé le Mondial-2018 avec le Brésil.

Willian a également fait le point sur les rumeurs de transferts à son sujet: «le seul club qui ait fait une offre officielle pour me recruter, c'est Barcelone», a affirmé Willian. Chelsea avait repoussé cette offre, alors que certains médias britanniques relataient aussi un intérêt du Real Madrid ou de Manchester United pour l'ailier brésilien.

L'avenir de Willian éclairci, d'autres cadres de Chelsea, Thibaut Courtois et Eden Hazard, courtisés par le Real Madrid, restent dans le flou. Mais selon la presse britannique, si le premier tenterait de rejoindre Madrid, le second pourrait accepter une prolongation de contrat des «Blues».

«Chelsea veut que ses meilleurs joueurs restent», a déclaré dimanche le défenseur central brésilien David Luiz, après la défaite de Chelsea lors du Community Shield contre Manchester City (2-0). «Je veux qu'ils restent, parce que ce sont des joueurs de classe mondiale et qu'ils sont en confiance.»

Chelsea entame sa nouvelle saison de Premier League samedi à l'extérieur contre Huddersfield.