Une guerre de tranchées à prévoir pour la Coupe Lepage Millwork

Les meilleurs golfeurs du Circuit Great Lakes Tour (CGLT) et du Circuit Canada Pro Tour (CCPT) s’affronteront dans le cadre de la Coupe Lepage Millwork, à compter de lundi.

Cet événement de la division nationale de CCPT, disputé dans le format de la Coupe Ryder, mettra aux prises deux équipes composées de 12 joueurs chacune, y compris les capitaines.

Les capitaines, Sonny Michaud pour le CCPT et David Morland IV pour le CGLT, ont complété il y a quelques semaines la composition de leur équipe respective avec chacun deux choix à leur discrétion.

Dix joueurs de chaque équipe ont été choisis selon le classement Coors Light, assurant ainsi le contingent le plus fort qu’une étape de la division nationale puisse avoir. Ainsi, Brandon Leonard, premier au classement, représentera le CGLT.

Il sera accompagné de Stephane Dubois, vainqueur l’an dernier de la Coupe Lepage Millwork alors disputée selon un autre format. Le reste de la formation du CGLT est composée de Mitch Sutton, des frères Michael et Stephen Gonko, de Mark Hoffman, de Brian Churchill-Smith, de Sang Hwa Lee et de Branson Ferrier. Les choix de Morland IV sont Lucas Kim et Luke Moser.

Pour le CCPT, Pierre-Alexandre Bédard, Marc-Étienne Bussières, Dave Lévesque, Tim Alarie, Michael Jiggins, Vincent Blanchette, Simon Camirand, Billy Houle, James Colin Davis, Clément Herviou et Raoul Ménard seront de la compétition.

La Coupe Lepage Millwork comprendra trois volets. Pour la première journée, il y aura six matchs opposant des duos de chaque équipe selon la formule partie par trous à quatre joueurs (coups alternatifs). La deuxième journée opposera encore six duos de chaque formation, cette fois, sous la formule partie par trous à quatre balles (meilleure balle). Finalement, lors de la troisième journée, pour la ronde finale, ce sera des matchs en simple impliquant tous les joueurs.

Une bourse globale de 42 000 $ sera en jeu, dont 30 000 $ iront à l’équipe gagnante.