Sergey Kovalev : «Je vous demande pardon»

Quelques heures après sa défaite par K.-O. contre Eleider Alvarez, Sergey Kovalev s’est excusé auprès de ses admirateurs.

«À mes amis de boxe, merci de votre soutien. Je vous demande pardon pour cette situation», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

«Je me suis fait assommer par un coup d’Alvarez. Je suis O.K. maintenant. Je suis à l’hôpital. Ils surveillent ma santé et ma tête. Je me sens bien.»

Kovalev a été renversé par «Storm» au septième round du combat à Atlantic City. Le Québécois d’origine colombienne a envoyé le Russe au plancher une première fois. Il est revenu sur ses pieds, mais Alvarez l’a envoyé une deuxième fois au tapis avec une superbe combinaison.

Le protégé de GYM, en pleine possession de ses moyens, l’a achevé avec une combinaison à la tête.

«C’était un coup... Je ne pouvais continuer à me battre. Je ne savais pas ce qui se passait», a raconté «Krusher», qui confie se sentir fatigué.

«Ce fut un long camp d’entraînement de trois mois.»

Celui qui a été dépouillé de sa ceinture WBO des mi-lourds dit qu’il ira rejoindre sa famille – son épouse et son fils.

«Je me suis ennuyé d’eux. Je vous aime. Merci à tous mes partisans.»