Les fameux classements du tennis

Publié aujourd'hui à 11h35

Mis à jouraujourd'hui à 11h38

Il y a beaucoup... BEAUCOUP de joueuses et de joueurs inscrits dans les classements respectifs de la WTA et de l’ATP, les deux organismes du tennis professionnel mondial.

Si plusieurs amateurs sont bien au fait du modus operandi des dits classements, beaucoup de profanes se grattent le cuir chevelu en signe d’incompréhension. Pourquoi certains athlètes restent-ils toujours dans le top 10 et pourquoi d’autres voient-ils leur classement fluctuer comme la valeur monétaire des compagnies par une journée de krach boursier?

Pour ces gens qui suivent le tennis de loin, comment comprendre qu’un joueur classé au 8e rang mondial, puisse se faire sortir au premier tour d’un événement par un autre classé au 103e échelon?

Mais surtout !... Comment expliquer que la grande star médiatique mondiale du tennis féminin, l’Américaine Serena Williams, soit actuellement au 28e rang alors qu’elle était au quatrième, il y a un an?

Pire, elle est descendue aussi bas que le 491e échelon, le 18 mars dernier, pour remonter rapidement au 181e, le 10 juin, puis au 28e, le 15 juillet, seulement cinq semaines plus tard?

Comment expliquer que l’excellent gaucher Suisse Stan Wawrinka soit passé de la troisième place, le 2 juillet 2017, à la 280e, moins d’un an plus tard? Pour aborder la Coupe Rogers au 198e!

Et, pis encore, l’Écossais Andy Murray, pourtant numéro un mondial le 13 août de l’année dernière, a dégringolé dans les abysses du classement ATP où il croupit au 832e échelon!

Inversement, le colosse argentin, Juan Martin Del Potro a occupé la 1 042e place, le 14 février 2016, pour grimper à la 11e, le 5 novembre 2017. Et à l’aube de la Coupe Rogers, il pointe au 4e rang mondial, égalant son meilleur classement à vie.

Comme un prêt...

La réponse sera plus courte que ma mise en contexte : les points acquis lors des tournois sont comme des dépôts à la banque de votre succès. Mais ils ne vous sont «prêtés» que pour un an. 52 semaines... pas une de plus.

Les athlètes doivent, lors du même tournoi annuel, défendre leur performance de l’année précédente, ou alors ils perdent tous ces points. Autant les 105 points d’un troisième tour féminin à la Coupe Rogers, que les 2000 points d’un triomphe en finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Prenons l’exemple de notre spectaculaire Denis Shapovalov, dont l’émergence en demi-finale du tournoi montréalais de 2017 avait rapporté 360 points. Si, malheureusement, Shapo s’inclinait au tout premier tour cette semaine, il perdrait ces 360 points et passerait du 26e rang au 39e rang`à l’ATP. Si jamais il se rend à nouveau en demi-finale, il aura défendu ses points avec succès et restera donc aux environs du 26e rang.

C’est toute une commande, pour faire du sur place, qui plus est. Mais c’est le principe et je crois que c’est un bon fonctionnement quand le classement de votre sport compte des milliers et des milliers de participants.

Blessures et passages à vide

Il est facile de deviner que la perte des points résulte de deux choses. Une blessure et un passage à vide. Je pourrais ajouter la maternité (Serena Williams) ou le dopage (Maria Sharapova), mais je m’en tiendrai aux deux premières, très fréquentes dans ce sport.

Les blessures et, donc, l’absence des courts, empêchent les individus de défendre leurs points et entraînent leur dégringolade au classement. Les cas de Murray, actuellement, et de Del Potro, il y a deux ans, sont de parfaits exemples.

Quant au passage à vide, ils sont multiples. Il me suffit d’écrire le nom d’Eugenie Bouchard, dont on a suivi la carrière de près, pour bien illustrer le tout.

Dans les deux cas, on dégringole vite... mais on ne remonte pas toujours aussi rapidement. Cela étant dit, une bonne séquence, comme celle qu’a vécue la jeune Américaine Sloane Stephens, peut créer de vrais «p’tits miracles» à votre fiche.

Stephens était 35e au début de 2017. Sept mois plus tard, elle chutait aussi loin que le 957e échelon, avec 10 petits maigres points en banque. Puis, une série de bons tournois (701 pts) et un triomphe au U.S. Open, dernière levée du Grand Chelem (2 000 pts), la catapultaient vers le haut, au 17e rang. Un gain de 940 rangs en deux mois, seulement.

Ça, comme montée stratosphérique, c’était dur à battre. Mais ça ne se produit pas toutes les semaines.

Le meilleur des deux mondes

La WTA et l’ATP devraient-ils réaliser les classements dans une même année de calendrier, comme le font les différentes ligues de sport professionnel, tous sports confondus? Sachez qu’ils ont prévu le coup et tiennent un classement de ce genre, annuellement, pour récompenser les succès d’un joueur ou d’une joueuse en pleine poussée.

Ainsi, parallèlement à leurs classements réguliers, les deux circuits utilisent ces classements pour inviter les huit meilleurs athlètes à un tournoi de fin d’année, un peu comme les éliminatoires des sports collectifs. Après un tournoi à ronde de quelques jours, on en arrivera à couronner un(e) champion(ne) de fin d’année, tant chez les hommes que chez les femmes. Et le(la) champion(ne) de fin d’année est souvent un(e) autre que celui ou celle qui a conclu la saison au premier du classement général. Comme dans les sports collectifs.

Et tout le monde (ou presque) est content.

Surveillons maintenant comment vont fluctuer les dossiers de nos Canadiens, les Raonic, Bouchard, Shapovalov, Abanda et Auger-Aliassime, lors de cette édition de la Coupe Rogers, et dans les tournois de fin de saison.

Tout comme les fiches des Halep, Nadal, Kerber, Djokovic, Muguruza, Wawrinka, Svitolina, Del Potro, Ostapenko et autres.