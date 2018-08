La suspension de Roberto Osuna est terminée

Le lanceur Roberto Osuna a purgé sa suspension de 75 parties dont il a écopé pour avoir violé la politique de violence domestique des ligues majeures, si bien que les Astros de Houston ont réinséré son nom dans la formation, dimanche.

Les Rangers avaient acquis le releveur des Blue Jays de Toronto en retour des lanceurs Ken Giles, David Paulino et Hector Perez, malgré une accusation d’agression à ses dépens pour laquelle il avait plaidé non coupable. Il avait été arrêté le 8 mai dernier.

Le Mexicain doit par ailleurs passer devant le juge le 5 septembre prochain, selon le réseau Sportsnet.

Osuna n’a pas lancé dans les majeures depuis le 6 mai, lorsqu’il avait signé un neuvième sauvetage dans une victoire de 2-1 des Jays contre les Rays de Tampa Bay.

Cette saison, il montre une moyenne de points mérités de 2,93 en 15 parties. Il a concédé un seul but sur balles et retiré 15 adversaires sur des prises en 15 manches et un tiers de travail.