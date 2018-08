Coupe Rogers: l'horaire de lundi à Toronto

Voici l’horaire du lundi 6 août pour la Coupe Rogers chez les hommes, à Toronto.

Encore une fois cette année, nous diffuserons en intégralité ce tournoi sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports 2.

À VOIR : L’horaire de diffusion sur nos ondes | L'horaire chez les femmes, à Montréal

Court central

À partir de 11hAM

Matthew Ebden (AUS) c. Peter Polansky (CAN)

Pas avant 1hPM

Daniil Medvedev (RUS) c. Jack Sock (É.-U.) [13]



Suivi de

Felix Auger-Aliassime (CAN) et Denis Shapovalov (CAN) c. Kevin Anderson (RSA) et Novak Djokovic (SRB)



Pas avant 7hPM

David Goffin (BEL) [10] c. Milos Raonic (CAN)

Suivi de

Borna Coric (CRO) c. Vasek Pospisil (CAN)

National Bank Grandstand

11hAM

Benoit Paire (FRA) c. Jared Donaldson (É.-U.)

Suivi de

Fernando Verdasco (ESP) c. Peter Gojowczyk (ALL)

Suivi de

David Ferrer (ESP) c. Bradley Klahn (É.-U.)

Suivi de

Kyle Edmund (GBR) c. Diego Schwartzman (ARG) [11]

Suivi de

Yoshihito Nishioka (JPN) c. Pablo Carreno Busta (ESP) [12]

Court 1

11hAM

Ilya Ivashka (BLR) c. Yuichi Sugita (JPN)

Suivi de

Marton Fucsovics (HON) c. Joao Sousa (POR)

Court 4

1hPM

Pierre-Hugues Herbert (FRA) c. Albert Ramos-Vinolas (ESP)