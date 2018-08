Coupe Rogers: l'horaire de lundi à Montréal

Voici l’horaire des activités du lundi 6 août pour la Coupe Rogers à Montréal.

Court central

À partir de 11hAM

Timea BABOS (HON) c. Julia GOERGES (ALL) [10]

Pas avant 12h30PM

Karolina Pliskova (CZE) [9] c. Katerina Siniakova (CZE)

Suivi de

Caroline Dolehide (É.-U.) c. Venus Williams (É.-U.) [13]

Pas avant 6h30PM

Maria Sharapova (RUS) c. Sesil Karatantcheva (BUL)



Suivi de

Francoise Abanda (CAN) c. Kirsten Flipkens (BEL)

Banque Nationale

À partir de 11hAM

Ekaterina Makarova (RUS) c. Anett Kontaveit (EST)



Suivi de

Gabriela Dabrowski (CAN) [5] et Yifan Xu CHN [5] c. Eugenie Bouchard (CAN) et Sloane Stephens (É.-U.)



Suivi de

Barbora Strycova (CZE) c. Magdalena Rybarikova (SVK)



Pas avant 4h30PM

Tatjana Maria (ALL) c. Alizé Cornet (FRA)



Pas avant 6h30PM

Naomi Osaka (JPN) [16] c. Carla Suárez Navarro (ESP)

Court 9

À partir de 11hAM

Aleksandra Krunic (SRB) c. Anastasija Sevastova (LAT)



Suivi de

Lucie Safarova (CZE) c. Daria Gavrilova (AUS)



Suivi de

Lesia Tsurenko (UKR) c. Katie Boulter (GBR)

Court 5

Pas avant 12hPM

Irina-Camelia Begu (ROU) et Simona Halep (ROU) c. Johanna Konta (GBR) et Shuai Zhang (CHN)



Suivi de

Kiki Bertens (NED) et Katarina Srebotnik (SLO) c. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) et Aryna Sabalenka (BLR)