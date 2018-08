Caroline Garcia veut revenir en force

La Française Caroline Garcia veut profiter de la Coupe Rogers pour relancer sa saison.

L'athlète de 24 ans a pris une pause d'un mois du circuit de la WTA pour se concentrer sur l'entraînement et se remettre de sa défaite au premier tour du tournoi de Wimbledon.

La sixième raquette mondiale avait baissé pavillon devant la Suissesse Benlinda Bencic en deux manches de 7-6 et 6-3.

«Pendant ce match, je n'ai pas joué mon meilleur tennis et j'étais un peu sur la même lancée que les semaines d'avant, a expliqué Garcia. Je dois remettre certaines choses en place et me remettre en question. D'avoir un mauvais résultat, ça permet de travailler et de se réaligner.»

La route vers le succès sur les courts de tennis ne sera pas simple et Garcia en est consciente.

«La compétition est très relevée ici [à Montréal]. Dès le premier tour, ce sont des matchs difficiles. Quand on regarde le tableau des qualifications, tu te rends compte que jouer contre une qualifiée, ce n'est pas non plus un cadeau», a-t-elle précisé.

La Française entamera son tournoi au deuxième tour en vertu de sa position au classement général de la WTA. Elle affrontera la gagnante du duel opposant la Tchèque Barbora Strycova et la Slovaque Magdalena Rybarikova.