Wil Myers sur le carreau

Les Padres de San Diego ont placé samedi le nom du voltigeur Wil Myers sur la liste des éclopés pour 10 jours en raison de problèmes au pied gauche.

La décision est rétroactive à vendredi.

Myers est aux prises avec une contusion et un os endommagé. Le tout est le résultat d’une balle fausse ayant ricoché contre son pied durant la partie de jeudi face aux Cubs de Chicago.

L’athlète de 27 ans a conservé une moyenne au bâton de ,273 cette saison, totalisant neuf circuits et 30 points produits en 44 matchs.

Pour combler le poste vacant au sein de leur formation, les Padres ont rappelé le joueur de champ extérieur Franmil Reyes de leur filiale AAA d’El Paso.

Ian Kinsler est blessé à une jambe



Les Red Sox de Boston ont inséré samedi le nom du joueur de deuxième but Ian Kinsler sur la liste des blessés pour 10 jours en raison de raideurs à la jambe gauche.



C’est ce qu’a indiqué le réseau NESN en avant-midi.



Kinsler a quitté prématurément le terrain du Fenway Park durant le match de vendredi contre les Yankees de New York. En première manche, il a soutiré un but sur balles et volé le deuxième coussin, avant de croiser le marbre sur le simple d’Eduardo Nunez. Après le tour au bâton des siens, le vétéran de 36 ans n’est pas revenu au jeu.



Celui-ci a conservé une moyenne à la plaque de ,244 cette saison, totalisant 13 circuits et 34 points produits.



Pour le remplacer au sein de la formation, les Sox ont rappelé le joueur d’avant-champ Tony Renda de leur club-école AAA de Pawtucket.