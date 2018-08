Ryan Shazier peut marcher

La journée de vendredi n’a pas été ordinaire pour le secondeur des Steelers de Pittsburgh Ryan Shazier, car huit mois après avoir quitté le terrain sur une civière à cause d’une sérieuse blessure à la colonne vertébrale, il a traversé un terrain de football par ses propres moyens.

Escorté par deux hommes, dont un qui tenait sa canne, Shazier est allé rencontrer des partisans aux abords du terrain pour signer des autographes.

C’est Shazier lui-même qui a publié une vidéo de la scène sur son compte Twitter. «Aujourd’hui [vendredi], c’était une journée formidable. L’équipe a eu un merveilleux entraînement, mais j’ai aussi pu rencontrer des partisans, a-t-il écrit. Je vous promets que je n’ai pas fini de travailler.»

Shazier avait quitté le terrain sur une civière après avoir tenté un plaqué aux dépens du receveur de passes Josh Malone, des Bengals de Cincinnati, lors de la 13e semaine d’activités du calendrier 2017. Il avait été hospitalisé durant plusieurs jours et une opération avait été notamment réalisée pour stabiliser sa colonne.

En 2017, Shazier a effectué 89 plaqués et trois interceptions en 12 parties avant de se retrouver sur le carreau. L’hiver passé, son directeur général Kevin Colbert a précisé qu’il ratera la totalité de la prochaine campagne.

Today was a great day. The team had a wonderful practice. But I also got to enjoy the fans!!️ If you were able to make it to the stadium, here if a little bit of what happened!!️ I promise you the lord is not done working yet!!️ �������� Keep Shalieving 5️⃣0️⃣ #shalieve�� pic.twitter.com/LHiRXHa5gN