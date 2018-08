«Pour moi l'important c'est de redonner aux enfants» - Kristopher Letang

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a tenu, samedi, la deuxième édition de son tournoi de hockey qui vient en aide à de nombreuses fondations au Québec.

Cette édition mettait aux prises six formations de joueurs amateurs, auquel Letang ajoutait deux joueurs de la Ligue nationale de hockey, dont Jonathan Drouin, David Perron, Anthony Duclair, Nikita Scherbak et Louis Domingue.

En plus de faire plaisir aux amateurs présents à l’aréna Etcetera de Montréal, l’organisateur voulait principalement trouver un moyen d’amasser des fonds pour les enfants malades.

«Pour moi l'important c'est de redonner aux enfants. Je suis père maintenant et je sais que les enfants c'est tellement des êtres vulnérables, a expliqué Letang. C'est toujours triste quand un enfant souffre d'une maladie. Moi j'essaye de donner le plus de sous aux hôpitaux, afin d'offrir de meilleurs soins.»

L’édition 2018 aura permis de récolter plus de 100 000$ qui seront distribués entre les Fondations Charles Guindon, Véro & Louis, Justin Lefebvre, le 2159 et le CHU Sainte-Justine.

Difficile de partager la coupe Stanley

Sur le plan hockey, Letang a évidemment trouvé difficile de voir les Capitals de Washington remporter la coupe Stanley, lui qui l’avait soulevé lors des deux précédentes saisons.

«C'est sûr que c’est dur de voir quelqu'un d'autre remporter la coupe Stanley, mais en même temps on était peut-être fatigué. Par contre, ça fait du bien de recharger nos batteries et on va être affamé cette saison», a dit l’athlète de 31 ans.

Les Penguins n’ont pas fait de mouvement de personnel majeur cet été, ce qui plaint à Letang.

«On a une formule gagnante, je ne vois pas pourquoi on la changerait. Moi je suis heureux avec mes coéquipiers», a-t-il conclu.