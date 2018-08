Pornanong Phatlum garde le premier rang

La Thaïlandaise Pornanong Phatlum a remis une carte de 69, trois coups sous la normale, pour demeurer en tête durant la troisième ronde de l’Omnium britannique de golf féminin, samedi, à Lancashire, en Angleterre.

Phatlum a calé quatre oiselets et commis un boguey pour conclure la journée avec un cumulatif de 203 (-13). Elle devance par un coup l’Anglaise Georgia Hall (69), tandis que la Sud-Coréenne So Yeon Ryu (67) est troisième à 205 (-11). La compatriote de celle-ci Sung Hyun Park (69) fait partie d’un trio comprenant l’Australienne Minjee Lee (71) et la Japonaise Mamiko Higa qui occupe le quatrième échelon à 206 (-10).

Pour sa part, la Canadienne Brooke M. Henderson a joué 69 (-3), elle qui avait réalisé un trou d’un coup la veille. Elle se trouve ex aequo avec l’Américaine Mina Harigae (69) en septième place avec un total de 208 (-8). L’autre joueuse de l’unifolié qui était en lice, Brittany Marchand, avait subi le couperet vendredi.

Par ailleurs, la numéro 1 mondiale, Ariya Jutanugarn (69), de la Thaïlande, est 13e à égalité avec un pointage de 210 (-6).

Le tournoi offre une bourse globale de 3,25 millions $.