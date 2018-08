Klizan toujours invincible en finale de Kitzbühel

Martin Klizan est toujours invincible en finale sur le circuit: après avoir gagné les cinq premières, il a remporté samedi la sixième, en dominant 6-2, 6-2 l'Ouzbek Denis Istomin pour conquérir le titre sur la terre battue de Kitzbühel.



Le gaucher slovaque égale ainsi le record d'invincibilité en finale sur le circuit, jusqu'alors seulement détenu par le Letton Ernest Gulbis.



Dans ce «250», la plus petite catégorie des tournois ATP, le gaucher slovaque a dominé dans la station alpine autrichienne Istomin en un peu plus d'une heure.



Celui-ci, sans doute émoussé par les plus de 2 h 30 min passés sur le court la veille pour éliminer le jeune et coriace chilien Nicolas Jarry en demi-finales, a cédé son service deux fois dans chaque manche. Klizan, lui, a converti les quatre balles de break qu'il s'est procuré sur 4.



Cette finale opposait deux joueurs issus des qualifications, Klizan (112e mondial) et Istomin (95e).



Sur sa longue route jusqu'au titre, Klizan a réussi l'exploit de sortir au 2e tour la tête de série N.1, l'Autrichien Dominic Thiem, 6-1, 1-6, 7-5, devant le public de ce dernier.



Ce nouveau titre, le premier un peu plus de deux ans après celui décroché en juillet 2016 à Hambourg, va lui permettre de faire un bond en avant au classement ATP lundi, où il pointera au 77e rang.



A 31 ans, l'Ouzbek, qui disputait sa cinquième finale sur le circuit, en reste à deux titres à son palmarès.



Pour la plus petite histoire, Klizan avait déjà battu Istomin une fois lors de leurs deux précédentes confrontations: c'était en 2014 à Munich, au sortir, déjà, des qualifications.