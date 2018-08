Un gros cadeau pour John Gibson

Les Ducks d’Anaheim ont consenti une prolongation de contrat de huit ans au gardien John Gibson, samedi.

La formation californienne n’a pas divulgué la valeur de l’entente qui sera valide jusqu’à la fin de la campagne 2026-2027. Toutefois, selon le site CapFriendly, le principal intéressé touchera en tout 51,2 millions $.

Il devait écouler en 2018-2019 la dernière année d’un pacte de trois ans et de 6,9 millions $.

«Je crois en John Gibson, comme tout le monde au sein de cette organisation, a déclaré dans un communiqué le directeur général des Ducks, Bob Murray. C’est évidemment un engagement majeur de cette équipe, mais nous sommes fortement à l’aise avec cela. John est autant engagé comme membre du club.

«Il arrive dans les plus grandes années de sa carrière et nous avons confiance de voir le meilleur de lui.»

Gibson, 25 ans, a présenté une fiche de 31-18-7, une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,926 lors de la plus récente saison. Il a cependant perdu ses quatre rencontres durant la série de premier tour face aux Sharks de San Jose, maintenant une moyenne de 3,59 et un taux de ,889.

«Rester avec les Ducks a toujours été ma préférence et je ne peux pas être plus heureux, a déclaré Gibson. Vivre dans la communauté d'Orange County avec le soutien de nos partisans, je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour jouer. C'est bien de faire partie de l'avenir de cette équipe qui continue d'avancer, et espérons-le, qui ramènera une coupe Stanley à Anaheim.»

Le natif de Pittsburgh a été un choix de deuxième tour des Canards, le 39e au total, en 2011. Il compte 93 victoires en 178 joutes du calendrier régulier en carrière.