Joey Logano l’emporte sur le circuit de Watkins Glen

Après avoir obtenu la pole position la veille, le pilot Joey Logano a remporté, samedi, la course Zippo 200 de la série Xfinity de Nascar sur la piste de Watkins Glen, dans l’État de New York.

Logano et son coéquipier Brad Keselowski se sont livré une chaude lutte pendant la majorité de la course. Le vainqueur a cependant trouvé le moyen de doubler son partenaire à la reprise de la course au 75e tour, à la suite d’un arrêt en raison de la pluie.

Après ce dépassement, Keselowski a subi plusieurs inconvénients et a terminé au dixième rang.

Le champion a devancé son plus proche poursuivant, A.J. Allmendinger, par 3,362 secondes à la ligue d’arrivée. Justin Allgaier a complété le podium.

Il s’agissait d’un troisième triomphe lors des quatre dernières courses disputées sur le circuit de Watkins Glen pour Logano.