Il n’y a pas de secret pour Silva

Alejandro Silva est devenu un gros morceau de l’attaque de l’Impact, lui qui compte huit passes décisives, une de moins que le meneur Ignacio Piatti.

Silva est devenu une réelle menace sur le flanc droit, lui qui a récolté une passe dans chacun de ses trois derniers matchs et qui en a six à ses sept dernières rencontres.

Pour l’Uruguayen de 28 ans, il n’y a pas de secret à ce déblocage.

«Je me sens très à l’aise à cette position, et ensuite l’équipe gagne et l’équipe joue bien et tout le monde paraît mieux quand on gagne.

C’est le travail à l’entraînement tous les jours, et ensuite j’ai joué assez de matchs parce que Rémi m’a fait confiance et ça m’a aidé à faire la transition plus rapidement.»

Les choses ont vraiment semblé tourner en la faveur de l’ailier droit le 30 juin dernier, contre le Sporting de Kansas City. Ignacio Piatti avait alors obtenu un tir de pénalité qu’il avait généreusement laissé à Silva.

«C’est possible que ça ait aidé ma confiance, reconnaît-il. J’avais demandé à Nacho qu’il me laisse ce pénalty. Mais je ne sais pas si c’est seulement ça.»

Parlant de Piatti, Silva sait qu’il doit profiter de l’importante couverture accordée à son coéquipier pour saisir plus de chances.

«C’est sûr que tout le monde essaie de contenir Nacho, mais je pense que ça peut me permettre d’exploiter l’autre flanc pour ouvrir des espaces à Nacho.»

Comme un rêve

Le jeune Mathieu Choinière vit à fond ses premières semaines comme joueur de soccer professionnel.

Le milieu de terrain de 19 ans a fait ses débuts le 18 juillet dernier au lendemain de la signature de son premier contrat professionnel.

«Les deux premières journées, il y a vraiment eu beaucoup d’émotions, surtout avec le match contre Vancouver où c’était un peu comme un rêve devenu réalité», a-t-il avoué.

Rémi Garde l’a encore utilisé en fin de rencontre à Portland quand l’équipe luttait pour arracher un point ou même la victoire aux Timbers.

«C’était un match serré et il m’a fait entrer en fin de match où il fallait tenir le nul; ça démontre une belle confiance.»