Eric Decker captera les passes de Tom Brady

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont embauché vendredi le receveur de passes Eric Decker en vue de la prochaine campagne.

Les détails du pacte n'ont pas été annoncés par la formation du Massachusetts, mais selon le site NFL.com, il s'agit d'un contrat d'un an et de 1,9 million $. Il endossera le numéro 81.

Decker a disputé la dernière saison avec les Titans du Tennessee, accumulant 563 verges et un touché en 54 réceptions.

L’ancien des Broncos de Denver et des Jets de New York a amorcé sa carrière dans la NFL en 2010. Il a obtenu 5816 verges et 53 majeurs en 439 attrapés.

Le joueur de 6 pieds 3 pouces et 214 livres a été un choix de troisième tour (87e au total) des Broncos au repêchage de 2010 de la NFL.

Mercredi dernier, les Patriots, finalistes au dernier Super Bowl, avaient libéré le receveur éloigné Jordan Matthews.