Cinq joueurs sans contrat qui pourraient convenir à l’Impact

La période des transferts en MLS se terminera le 8 août, donc mercredi prochain et après le capotage du dossier Jimmy Briand, les partisans de l’Impact commencent à s’inquiéter un peu.

Est-ce que le club montréalais réussira à se renforcer avant cette date afin de se donner de meilleures chances de participer aux éliminatoires et d’aspirer aux grands honneurs?

Le délai semble maintenant très court et rien n’indique, jusqu’ici, qu’un transfert pourra être complété d’ici sa fin.

Mais... les règles de la MLS stipulent qu’il demeure possible pour une équipe d’embaucher un joueur sans contrat jusqu’au 14 septembre.

Et en ce moment, des bons joueurs sans contrat, il y en a littéralement partout dans le monde. Il y a donc encore un brin d’espoir!

Voici cinq joueurs libres de toute attache qui pourraient très bien cadrer avec l’Impact, qui est vraisemblablement à la recherche d’un attaquant et d’un milieu de terrain :

1 – Serge Gakpé, ailier / milieu offensif

Le Français d’origine togolaise est sans club après avoir quitté Amiens, avec qui il a disputé la dernière saison en Ligue 1. Ailier droit, aussi capable d’évoluer dans l’axe, Gakpé est également passé par les championnats belge et italien au cours de sa carrière. Associé à l’Impact par certaines rumeurs, Gakpé se serait récemment entendu avec un club des Émirats Arabes Unis, mais un pépin serait survenu... Il est donc, selon toute logique, toujours disponible. Quoi qu’il en soit, notre collègue Vincent Destouches aimait bien cette rumeur...

Gakpé est un profil intéressant pour #IMFC. Dossier à suivre, à mon avis. https://t.co/mSBN4h3fkI — Vincent Destouches (@100_Soccer) 21 juillet 2018

2 – Giuseppe Rossi, attaquant

Sans attache après avoir été libéré par le Genoa, l’Américain d’origine italienne s’entraînait tout récemment avec les Red Bulls de New York. Cela ne signifie par pour autant que le club basé au New Jersey aimerait obtenir ses services : Rossi, qui a 31 ans, s’est souvent entraîné avec cette équipe au fil des années. Cela dit, «Pepe» se cherche un nouveau club et son agent l’aurait déjà «offert» à certaines équipes, selon la rumeur, comme Udine en Italie et le Djurgårdens IF en Suède. Il y a cependant deux obstacles : Rossi a subi pas moins de cinq chirurgies aux genoux durant sa carrière. Il est doué, mais très fragile. Il y a aussi fort à parier que l’attaquant, un ancien de Manchester United notamment, demandera de gros sous. Il représente néanmoins un risque intéressant pour un club de la MLS : si ses genoux tiennent, il mettra des buts.

3 – Cristian Lopez, attaquant

Évoqué dans un précédent article, Lopez, un attaquant espagnol qui évoluait la saison dernière en Ligue 2, serait toujours disponible, bien qu’un club roumain soit actuellement sur son cas. Il y aurait toutefois mésentente sur la question salariale. Le joueur de 29 ans, déjà lié à l’Impact par la rumeur, a mis 16 buts en 39 parties avec le RC Lens en 2017-2018. Lien intéressant : avant d’être nommé préparateur physique chez l’Impact l’hiver dernier, Robert Duverne était entraîneur-adjoint... à Lens. À Montréal, celui qui a déjà évolué avec l’équipe de réserve du Real Madrid ne se retrouverait donc pas en terrain totalement inconnu.

INFO - L'Impact de Montréal propose un contrat à l'attaquant Cristian Lopez.



Libre suite à une non prolongation de contrat avec le RC Lens, l'attaquant ���� de 28 ans peut évoluer comme avant-centre et ailier droit.



Stats: https://t.co/kGJYa3RZd0#IMFC @KanFootClub pic.twitter.com/XS9ZruLL7J — Nilton Jorge (@NiltonJorge) 21 juin 2018

4 – Dieumerci Mbokani, attaquant

Considérant l’état d’esprit des partisans de l’Impact qui souhaitent voir l’équipe obtenir des renforts en attaque, il serait difficile de trouver un joueur mieux nommé que Dieumerci Mbokani. Le Congolais de 32 ans, dont le contrat avec le Dynamo Kiev a pris fin le 1er juillet dernier, a évolué au sein de plusieurs grands championnats en Europe, dont la Premier league, la Bundesliga et la Ligue 1. Il a aussi disputé plusieurs matchs dans la Jupiler Pro League, en Belgique. Mbokani, c’est 137 buts en 338 apparitions dans le foot professionnel, toutes compétitions confondues. Le club qui voudra obtenir ses services devra faire vite, car des contacts auraient déjà été établis par certaines équipes belges et turques.

5 – Mauro Formica, milieu offensif

L’Argentin de 30 ans a passé la dernière saison au Mexique et pourrait être pressenti pour un retour dans son pays pour un troisième séjour avec Newell’s, son club formateur. Formica, milieu offensif pouvant également évoluer sur la droite, a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF en 2014. Pourrait-il être intéressé à évoluer entre Ignacio Piatti et Alejandro Silva, deux joueurs talentueux qui, comme lui, ont grandi dans le championnat argentin? Il voudra sans doute rebondir après une saison 2017-2018 peu productive.

Dans le domaine du rêve (lire : ils coûteront trop cher)

Hatem Ben Arfa, milieu offensif / ailier

Technicien hors norme, le Français est toujours sans club après avoir passé deux saisons à être cruellement sous-utilisé au Paris Saint-Germain. Depuis le début de l’été, le joueur de 31 ans a notamment été lié à Dortmund, West Ham, Bordeaux et plus récemment, au Rayo Vallecano en Espagne. Mais la rumeur veut qu’il ne déteste pas la MLS et l’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, qui le connaît bien, a mentionné en avril que Ben Arfa serait bienvenu à Montréal. Cela dit, malgré ses travers, le joueur possède une bonne réputation en Europe et pourrait facilement y rester pour se joindre à un club de haut niveau. Et si jamais l’Impact voulait le convaincre, il faudrait allonger les dollars...

Samir Nasri, milieu offensif

Comme Ben Arfa, il est très doué, possède une personnalité un brin imprévisible et il arrive dans la trentaine. Il est présentement suspendu par l’UEFA jusqu’au 1er janvier pour une affaire de dopage. Il pourrait donc être intéressé à poursuivre sa carrière ailleurs qu’en Europe. N’importe quel club de MLS verrait son attaque prendre du coffre en l’accueillant.

Yaya Touré, milieu de terrain

Il a 35 ans, mais possède un talent remarquable et a joué au plus haut niveau pendant plusieurs années. Au calibre de la MLS, il peut encore connaître deux bonnes saisons s’il reste en santé. Son expertise et sa renommée viendront cependant avec un (très) gros contrat.

Samuel Eto’o, attaquant

Grand joueur. Plus de 350 buts en près de 700 matchs. Une belle collection de trophées. Encore productif la saison dernière dans un club ordinaire en Turquie. Amènera des gens au stade. Francophone. Inconvénients : il a 37 ans, possède un égo de forte taille et demandera sans doute un important salaire.