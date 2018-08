Artemi Panarin a-t-il la tête à Chicago?

Le dossier Artemi Panarin en est un qui fait jaser depuis le début de l’entre-saison et un nouvel élément d’information ne fera rien pour calmer les spéculations quant à ses intentions.

Le site The Athletic rapportait vendredi que l’attaquant des Blue Jackets de Columbus «considérerait sérieusement un retour aux Blackhawks» de Chicago s’il devait aboutir sur le marché des joueurs autonomes.

Le Russe de 26 ans est sous contrat pour la prochaine saison seulement après avoir refusé de discuter d’une prolongation de contrat avec la direction. Il a toutefois imposé, par l’entremise de son agent Dan Milstein, la date butoir du 13 septembre pour en venir à une nouvelle entente avec le club.

Les Blackhawks ont échangé Panarin aux Blue Jackets l’été dernier après deux campagnes de 30 buts (30, 31) dans une transaction qui a rapatrié l’attaquant Brandon Saad à Chicago. Quelques mois plus tôt, ils lui avaient consenti un nouveau pacte de deux ans et 12 millions $ qui est entré en vigueur au début du calendrier 2017-2018.

À Columbus, à sa troisième saison en Amérique du Nord, l’ailier gauche a atteint un sommet personnel avec 82 points en 81 matchs, dont 27 buts.

En plus d’être le meilleur pointeur des siens, il a établi des sommets au chapitre des mentions d’aide (55), du différentiel (+23), en plus d’amasser sept points en six matchs des séries éliminatoires.