Anthony DeSclafani muselle les Nationals

Anthony DeSclafani a donné un seul point en sept manches aux Nationals, samedi à Washington, pour permettre aux Reds de Cincinnati de triompher par la marque de 7-1 dans le premier match d’un programme double.

DeSclafani (5-3) a espacé six coups sûrs et un but sur balles. Il a concédé son seul point en deuxième quand Ryan Zimmerman a frappé un roulant à l’arrêt-court permettant à Juan Soto de venir marquer.

Les Reds ont pris l’ascendant dans la rencontre au début de la deuxième reprise grâce au circuit de trois points de Phillip Ervin. Il s’agissait de sa première longue balle de la saison. Ervin a produit un autre point en sixième grâce à un ballon-sacrifice.

Brandon Dixon a également expédié une balle de l’autre côté de la clôture. En troisième, il a claqué son deuxième circuit de la saison pour porter la marque à 5-1.

Gio Gonzalez (6-8) a pour sa part connu une sortie difficile en accordant six points, dont cinq mérités, 10 coups sûrs et deux passes gratuites en trois manches et deux tiers.