Alexis Lafrenière capitaine de l’équipe canadienne

L’attaquant québécois Alexis Lafrenière agira à titre de capitaine de l’équipe canadienne participant à la Coupe Hlinka-Gretzky dès la semaine prochaine à Edmonton, a-t-il été annoncé samedi.

Le porte-couleurs de l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, sera appuyé par deux assistants-capitaines, soit le joueur d’avant Dylan Cozens (des Hurricanes de Lethbridge) et le défenseur Bowen Byram (des Giants de Vancouver).

«Notre groupe de 22 joueurs compte énormément de maturité et de leadership. Nous pensons que le mélange d’expérience à l’international et de professionnalisme dans la façon dont ils approchent chacune des tâches vont permettre à Alexis, Bowen et Dylan de continuer de centrer l’attention de notre groupe sur la glace et à l’extérieur. Nous amorçons cette compétition rassemblant la crème de la crème sur des patinoires canadiennes», a affirmé l’entraîneur-chef André Tourigny dans un communiqué.

L’équipe de l’unifolié commencera la compétition en affrontant la Suisse, lundi, au Rogers Place. Le Canada est champion en titre de ce tournoi estival des moins de 18 ans et a gagné la médaille d’or 21 fois en 27 ans.