Wayne Rooney est en ville

Il est bien difficile de parler du passage du D.C. United au stade Saputo sans évoquer le nom de Wayne Rooney. L’Anglais de 32 ans est la nouvelle tête d’affiche du club de la capitale fédérale américaine.

En quatre rencontres, l’attaquant affiche un but et une passe. Son but a été inscrit dans une victoire de 3-2 contre le Colorado. Dans ce match, Rooney s’est aussi fracturé le nez sur un coup de pied de coin, mais il sera à son poste samedi soir.

Peut-être est-ce le fait d’avoir affronté Zlatan Ibrahimovic pendant quelques minutes au début de l’été, mais on ne veut pas trop apporter de considération à la star anglaise.

«Je ne pense pas que les joueurs doivent être impressionnés, a soutenu Rémi Garde. Qu’on soit respectueux, admiratif de ce qui a été fait avant, c’est tout à fait normal.»

Souvenirs de jeunesse

N’empêche que de se retrouver sur le même terrain fera ressurgir des souvenirs pas si lointains pour certains des plus jeunes membres du Bleu-blanc-noir.

«Quand j’étais chez mes parents avant de partir en Europe, je me levais le samedi matin pour le regarder jouer», a relaté Samuel Piette, qui va s’assurer de toujours se retrouver sur le chemin de Rooney.

«Il faut toujours être dans ses souliers», a noté Piette avec confiance.

Mathieu Choinière a un autre genre de souvenirs quand il est question de l’ancien international anglais.

«J’étais habitué de jouer avec lui à la PlayStation, et là je vais le voir sur le terrain, mais après ça, ça reste un adversaire et ce n’est qu’un joueur de plus sur le terrain.»

Bien entouré

Il faut maintenant voir si l’arrivée de Rooney aura l’effet escompté, qui est de relancer une saison bien mal amorcée puisque D.C. est bon dernier dans l’Association Est avec une récolte de 17 points.

Pourtant, même avant que Rooney débarque à Washington, D.C. avait un alignement des plus potables avec Yamil Asad (8 b, 3 p), Darren Mattocks (8 b), Paul Arriola (4 b, 7 p), Zoltan Stieber (4 b, 7 p) et Luciano Acosta (1 b, 8 p).

«Ils ont un parcours un peu semblable à nous, rappelle Piette. Ils ont mal commencé et ils sont en train de se ressaisir.

Il ne faut pas se concentrer uniquement sur Rooney parce qu’ils ont aussi Acosta, Assad et Ariola qui sont très dangereux dans le tiers offensif. »

Rémi Garde croit quand même que l’arrivée de Rooney saura stimuler son équipe.

«Ils sont dans une meilleure dynamique. L’apport d’un joueur comme ça est très important parce que ça rassure les joueurs autour de lui. Il a de la puissance et de la générosité. Il a une personnalité qui entraîne les autres. »

Il faut aussi noter que D.C. a joué 12 de ses 14 premiers matchs de la saison à l’étranger en attendant que le Audi Field ouvre ses portes.

Semaine normale

L’Impact est revenu à des habitudes de travail plus normales cette semaine après avoir traversé une séquence de 7 matchs en 22 jours.

«Ça fait du bien d’avoir une semaine normale et d’avoir plus de temps pour préparer le match», a admis Piette. Dans les dernières semaines, on ne faisait que récupérer et on n’avait pas toujours le temps de placer la tactique, on en parlait surtout sur le terrain.»

Cette semaine complète de préparation a aussi permis à l’infirmerie de se vider tranquillement.

«Il y avait pas mal de petits bobos cette semaine après la série de matchs, a mentionné Garde. Mis à part Chris [Duvall] qui n’est pas encore remis, les autres devraient a priori être tous disponibles.»

C’est donc dire qu’on devrait voir Michael Petrasso comme arrière droit. Il ne serait par ailleurs pas farfelu de croire que Mathieu Choinière sera sur le XI partant.

Fisher à Ottawa

Kyle Fisher est enfin remis de la fracture de stress au tibia qui avait nécessité une chirurgie au début de la saison. Mais on ne le verra pas tout de suite dans le maillot de l’Impact puisqu’il va passer un peu de temps avec le Fury d’Ottawa.

«Kyle est parti quelques jours à Ottawa parce qu’ils ont beaucoup de matchs en ce moment, a précisé Rémi Garde. J’en ai discuté avec Kyle il y a quelques semaines. Il est prêt à jouer, mais après la blessure qu’il a eue, passer par la case Ottawa est une bonne chose.»

Plus de choix

Avec les retours bientôt de Zakaria Diallo et Kyle Fisher, Rémi Garde aura cinq arrières centraux à sa disposition, en tenant compte de Rod Fanni, Rudy Camacho et Victor Cabrera. Voilà un contexte qui pourrait se prêter à une défense à trois arrières centraux.

«Si je sens qu’il y a trois ou quatre défenseurs centraux qui peuvent apporter beaucoup à l’équipe, si c’est une meilleure manière d’essayer de gagner un match, je ne me gênerai pas», a soutenu Garde.

Il n’y a pas de secret pour Silva

Alejandro Silva est devenu un gros morceau de l’attaque de l’Impact, lui qui compte huit passes décisives, une de moins que le meneur Ignacio Piatti.

Silva est devenu une réelle menace sur le flanc droit, lui qui a récolté une passe dans chacun de ses trois derniers matchs et qui en a six à ses sept dernières rencontres.

Pour l’Uruguayen de 28 ans, il n’y a pas de secret à ce déblocage.

«Je me sens très à l’aise à cette position, et ensuite l’équipe gagne et l’équipe joue bien et tout le monde paraît mieux quand on gagne.

C’est le travail à l’entraînement tous les jours, et ensuite j’ai joué assez de matchs parce que Rémi m’a fait confiance et ça m’a aidé à faire la transition plus rapidement.»

Les choses ont vraiment semblé tourner en la faveur de l’ailier droit le 30 juin dernier, contre le Sporting de Kansas City. Ignacio Piatti avait alors obtenu un tir de pénalité qu’il avait généreusement laissé à Silva.

«C’est possible que ça ait aidé ma confiance, reconnaît-il. J’avais demandé à Nacho qu’il me laisse ce pénalty. Mais je ne sais pas si c’est seulement ça.»

Parlant de Piatti, Silva sait qu’il doit profiter de l’importante couverture accordée à son coéquipier pour saisir plus de chances.

«C’est sûr que tout le monde essaie de contenir Nacho, mais je pense que ça peut me permettre d’exploiter l’autre flanc pour ouvrir des espaces à Nacho.»

Comme un rêve

Le jeune Mathieu Choinière vit à fond ses premières semaines comme joueur de soccer professionnel.

Le milieu de terrain de 19 ans a fait ses débuts le 18 juillet dernier au lendemain de la signature de son premier contrat professionnel.

«Les deux premières journées, il y a vraiment eu beaucoup d’émotions, surtout avec le match contre Vancouver où c’était un peu comme un rêve devenu réalité», a-t-il avoué.

Rémi Garde l’a encore utilisé en fin de rencontre à Portland quand l’équipe luttait pour arracher un point ou même la victoire aux Timbers.

«C’était un match serré et il m’a fait entrer en fin de match où il fallait tenir le nul ; ça démontre une belle confiance.»