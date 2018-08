Washington: Andy Murray l'emporte et critique les organisateurs

L'ancien no. 1 mondial Andy Murray a terminé en larmes après s'être battu jusqu'à 3 heures du matin contre Marius Copil au 3e tour du tournoi de Washington, et imiter Alexander Zverev, vainqueur de son frère Mischa.

Le champion écossais, retombé au 832e rang, a battu vendredi le Roumain (93e) 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) après 3h02 de rencontre pour se qualifier pour son premier quart de finale depuis Wimbledon en 2017.

Mais aux pleurs ont vite succédé des critiques envers l'organisateur. «J'ai déjà disputé plusieurs longs matchs. Mais finir à 3 heures du matin n'est bon pour personne, ni pour le tournoi, ni pour les joueurs, la télé, les fans, personne», a-t-il fulminé.

«Je ne pense pas que je dois être mis dans une position comme celle-là. Mon corps ne se sent pas très bien maintenant», a poursuivi Murray, qui sort d'une année quasi blanche à cause des blessures.

Il affrontera - mais dans quel état? - la surprise australienne Alex de Minaur (72e), 19 ans, pour une place dans le dernier carré.

La belle histoire du jour est celle des frères Zverev, qui se sont rencontrés pour la première fois sur le circuit. C'est finalement le benjamin, et tenant du titre, Alexander Zverev (3e), qui a battu l'aîné Mischa (42e) 6-3, 7-5.

«J'espère que c'est le premier match d'une longue série et qu'un jour nous nous rencontrerons en finale», a déclaré le vainqueur, 21 ans, soit dix de moins que son aîné.

«Nous avons passé un bon moment. J'étais heureux. Nous nous sommes approchés de notre meilleur niveau. C'était incroyable», a-t-il poursuivi.

«Quand nous sommes revenus sur les bancs, j'ai dû retenir mes larmes, a expliqué de son côté Mischa. C'était une grande journée, un grand match. Il y avait beaucoup d'émotions pour moi. C'est une grande journée.»

