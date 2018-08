Vince Velasquez prend les choses en main pour les Phillies

Le lanceur Vince Velasquez n’a accordé que deux coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers en plus d’inscrire un point pour les Phillies, qui l’ont emporté 5-1 face aux Marlins de Miami, vendredi soir, à Philadelphie.

Velasquez (8-8) a retiré sept frappeurs sur des prises. C’est lui qui a inscrit les siens au tableau indicateur en troisième manche sur un simple de Rhys Hoskins.

Roman Quinn s’est également illustré dans la victoire en cognant un double de deux points en huitième manche.

Trevor Richards (3-6) a encaissé le revers après avoir alloué un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Seranthony Domínguez a quant à lui enregistré son 12e sauvetage de la saison.