Un trou d’un coup pour Brooke Henderson

La Canadienne a réalisé un trou d’un coup durant la deuxième ronde de l’Omnium britannique de golf féminin disputé à Lancashire, en Angleterre, vendredi.

La représentante de l’unifolié s’est exécutée au neuvième trou du parcours du Royal Lytham & St. Annes Golf Links, une normale 3 de 141 verges. Sa balle a bondi sur le vert avant de se diriger directement dans la coupe. Elle a ainsi conclu son neuf d’aller en 32 coups, ce qui lui a permis de porter son pointage cumulatif à -6.

Henderson a amorcé la journée en 11e place après avoir joué 69 (-3), jeudi.

��Ace alert!��@BrookeHenderson aces No. 9 @RICOHWomensBrit! She's now 6-under and 4 off the lead! pic.twitter.com/DYNuFsML5I