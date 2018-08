Un peu plus de 4 millions $ pour Cody Ceci

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Cody Ceci touchera la somme de 4,3 millions $ la saison prochaine, à la suite de la décision rendue en arbitrage salarial, vendredi.

News Release: Following Wednesday’s hearing, the arbitrator has awarded #Sens defenceman Cody Ceci a salary of $4.3 million for the 2018-19 season: https://t.co/iR46TPuks1 pic.twitter.com/DJJ2MlaZ1C