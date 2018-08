Sept cartes cachées pour vous faire gagner votre pool

Chaque nouvelle saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) amène son lot de surprises et un seul joueur peut faire une différence majeure dans votre pool de hockey.

Voici sept éléments qui pourraient faire de vous un champion.

James van Riemsdyk, ailier, Flyers de Philadelphie

Le nouvel ailier gauche des Flyers de Philadelphie voudra assurément prouver à ses nouveaux patrons qu’il mérite les 7 millions $ par saison qu’ils lui ont accordés cet été.

La saison passée, il a amassé 36 filets, malgré son utilisation plus que fréquente sur le troisième trio des Maple Leafs de Toronto. Il aura assurément plus de temps de glace avec sa nouvelle formation et du temps de qualité sur l’avantage numérique.

Valeri Nichushkin, ailier, Stars de Dallas

L’ailier russe effectue un retour dans la LNH cette saison après avoir déserté les Stars de Dallas lors des deux dernières saisons pour le CSKA de Moscow dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Il a récolté seulement 51 points en 86 rencontres dans son pays natal, mais à 23 ans son potentiel est encore très élevé. Dans la meilleure ligue au monde, il a amassé 64 points, dont 23 buts en 166 matchs.

Son retour pourrait échapper à vos adversaires et vous permettra de mettre la main sur un ailier de qualité en fin de repêchage.

Zach Hyman, ailier, Maple Leafs de Toronto

L’athlète de 26 ans a joué la majeure partie de la dernière saison aux côtés d’Auston Matthews avec les Maple Leafs et malgré la perte du joueur de centre étoile pour une vingtaine de parties, Hyman a amassé 40 points en 82 rencontres.

L’entraîneur-chef de la formation de la Ville Reine, Mike Babcock a déjà relevé qu’il projetait de faire jouer l’ailier gauche avec John Tavares et Mitchell Marner en 2018-2019. Cette situation sera avantageuse pour lui et pour celui qui le choisit dans son pool.

Robby Fabbri, centre, Blues de St. Louis

Le joueur de centre de 22 ans a raté l’ensemble de la saison 2017-2018 en raison d’une opération au genou gauche. Il s’était déchiré un ligament en février 2017 et avait également raté 30 parties de la saison 2016-2017. Une situation qui fera probablement peur à plusieurs poolers.

Pourtant, Fabbri a connu de bonnes premières saisons dans le LNH avec une récolte de 66 points, dont 29 buts en 123 matchs.

Un retour en santé pourrait lui permettre et vous permettre d’engranger de précieux points.

Shea Theodore, défenseur, Golden Knights de Vegas

À sa seconde saison avec les Golden Knights de Vegas, le défenseur Shea Theodore aura définitivement plus de responsabilités à cinq contre cinq. Déjà en fin de saison et pendant les séries éliminatoires la saison passée, il évoluait avec les meilleurs éléments de la formation du Nevada en situation d’avantage numérique.

Le jeune homme de 23 ans a amassé 29 points, dont six buts, en 61 parties en 2017-2018. Un élément intéressant dans le cas de Theodore, c’est qu’il a réussi cinq matchs avec plus d’un point l’an passé.

Ryan Pulock, défenseur, Islanders de New York

Lors de sa première saison dans le circuit Bettman, Ryan Pulock a récolté 10 buts et 22 mentions d’aide en 68 rencontres, ce qui démontre qu’il a l’instinct offensif, malgré qu’il évolue avec l’une des pires formations de la LNH. Il a amassé 11 points en avantage numérique et il ne jouait que sur la deuxième unité. Le défenseur devrait faire sa place sur la première unité en 2018-2019 et son utilisation à cinq contre cinq devrait également augmenter sous la tutelle de Barry Trotz.

Carter Hutton, gardien, Sabres de Buffalo

La ville de Buffalo est un cimetière de gardien depuis de nombreuses années dans la LNH. Pourtant, la venue de Carter Hutton entre les poteaux pourrait changer les choses. Le gardien a été un très bon adjoint dans les dernières saisons avec les Predateurs de Nashville et les Blues de St. Louis.

L’an passé avec les Blues, il a même volé le poste de gardien numéro un à Jake Allen. En 32 rencontres, il a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,09 et un pourcentage d’arrêts de .931, ce qui le place au troisième rang de la LNH.

Avec les Sabres, il aura la pression d’être le partant dès le début de la saison, mais à 32 ans, il a la maturité pour relever le défi.