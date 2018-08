Patrice Bergeron récupère bien

Le joueur de centre québécois des Bruins de Boston Patrice Bergeron profite de la saison morte pour refaire le plein d’énergie, mais surtout pour s’assurer que son corps soit prêt à 100 % en vue de la prochaine campagne.

Le numéro 37 de la formation du Massachusetts a en effet subi une intervention chirurgicale à l’aine à la fin de la dernière campagne de la LNH.

«Cette saison morte, ç’a été beaucoup de rééducation en raison d’une opération à l’aine à la fin de la (dernière) saison, a souligné Bergeron, vendredi, en marge d’un tournoi de golf de la LHJMQ à Drummondville. Ç’a été beaucoup de travail avec les physiothérapeutes et dans le gymnase. Tranquillement, ça va de mieux en mieux. C’est beaucoup de travail et beaucoup d’efforts pour être prêt pour la prochaine saison.»

«Il me reste une semaine et demie, peut-être deux semaines, avant d’être à 100 %. J’ai très hâte et à partir de ce moment, je devrai mettre les bouchées doubles.»

Bergeron est également revenu sur la dernière campagne de son équipe.

«Je pense que ç’a été une belle année pour nous. Au début de la saison, il y avait beaucoup de questions par rapport à notre formation et comment la saison allait se dérouler. Beaucoup de jeunes sont arrivés, nous ont aidés et se sont développés. Ils vont être des piliers pour nous dans le futur.

«De voir qu’on redevient une très bonne équipe, ç’a été une belle découverte. Ça fait du bien de voir ça.»

Le Québécois a amassé 63 points en 64 matchs l’an dernier avec les Bruins.

