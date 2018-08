Le retour de Justin Meram à Columbus confirmé

Le Crew de Columbus a acquis le milieu de terrain Justin Meram de l’Orlando City SC, vendredi, cédant en retour un montant d’allocation de 750 000 $ et une place de joueur international pour la saison 2019.

Meram effectuera ainsi un retour en Ohio, où il a évolué de 2011 à 2017. Cette saison, il a inscrit un but et trois mentions d’aide en 17 matchs de la Major League Soccer avec la formation floridienne.

«Justin a prouvé au fil des années qu’il est l’un des joueurs offensifs d’élite du circuit. Il a aidé notre formation à établir son style de jeu et son attaque en milieu de terrain. Il constituera un bon complément à notre groupe actuel et il connaît bien notre environnement de travail», a expliqué dans un communiqué le directeur sportif et entraîneur-chef du Crew, Gregg Berhalter.

En 2017, le vétéran de 29 ans avait touché la cible 13 fois avec le Crew, qui l’avait envoyé à Orlando avant le début de la présente campagne. À Columbus, il a pris part à 188 joutes du calendrier régulier en carrière, totalisant 37 filets et 33 aides.

Le Revolution obtient Michael Mancienne

Par ailleurs, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a acquis le défenseur Michael Mancienne par le biais d’un transfert du Nottingham Forest FC.

L’athlète de 30 ans a disputé les quatre dernières saisons avec cette organisation évoluant au sein de la deuxième ligue anglaise, l’EFL, et a totalisé 135 matchs, toutes compétitions confondues. Il a accumulé plus de 2200 minutes de jeu durant chacune de ses campagnes avec son ancien club dans le cadre du championnat de l’EFL.

Arrière de 6 pi et 1 po, Mancienne a amorcé sa carrière professionnelle à Chelsea en 2006. Jusqu’en 2011, il a effectué six présences avec la première équipe des Blues, participant à quatre duels de la Premier League avec cette formation en 2008-2009. Il compte également à son actif trois ans avec le Hambourg SV, en Bundesliga, et des séjours avec les Wanderers de Wolverhampton et les Rangers de Queens Park.